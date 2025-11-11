مەلا بەختیار: کورد لە بەغدا و ناوچە کوردستانییەکان یەکگرتوو بێت کاریگەریمان زیاتر دەبێت

پێش 24 خولەک

مەلا بەختیار، سیاسەتمەدار جەخت لەوە دەکاتەوە، پێویستە دوای هەڵبژاردن لایەنەکان بڕیارێکی بەرپرسیارانە بدەن. گوتیشی: کورد لە بەغدا یەکگرتوو بێت کاریگەرییمان زیاتر دەبێت.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، مەلا بەختیار، سیاسەتمەدار، لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیدا گوتی: پێویستە حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەسەڵاتی هەبێت، بە داخەوە تا ئێستا ئەو ناوچانە ئازاد نەکراون.

ئەو سیاسەتمەدارە، داوا لە دانیشتووانی ناوچە کوردستانییەکان دەکات، بەشدارییەکی کارایان لە دەنگدان هەبێت، وەک خۆی ئاماژەی پێ دەکات، دەنگی کورد لەو ناوچانە زۆر گرنگە.

باسی لەوەش کرد، دوای هەڵبژاردن لەو بڕوایەدام ئارامییەک دروست دەبێت، دواتر لایەنکان دەتوانن بە قووڵی هاوکێشەکان بخوێننەوە، ئینجا بڕیاریكی بەرپرسیارانە و مێژووییانە بدەن.

مەلا بەختیار جەختی لەوە کردەوە، هەر لایەنەێک زۆرترین دەنگ بەدەست بهێنیت دەبێتە لایەنی کاریگەر لە بەغدا، بەڵام ئەگەر کورد یەکگرتوو بێت لە بەغدا، خانەقین، شنگال و کەرکووک بێگومان کاریگەریی زیاتری دەبێت.

هاوکات لە بارەی ڕووداوەکەی لالەزار، مەلا بەختیار ڕایگەیاند: بەڕاستی ئەوەی لە لالەزار ڕووی دا بە هیچ شێوەیەک قبووڵکراو نییە، چونکە هەموو جۆرە توندوتیژییەک کاریگەریی نەرێنی لەسەر خەڵک دەبێت.

سەبارەت بە کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، ئەو سیاسەتمەدارە گوتی: پێم باش بوو یەکێتی و پارتی بەر لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، ڕێک بکەون کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێم پێبک بهێنن، چونکە لە دۆخێکی وەک ئێستا زۆر گرنگ دەبوو ئەگەر ئەو کارەیان کردبا.

مەلا بەختیار، باسی لە ڕووداوەکەی ئەمڕۆ خورماتوو کرد و ئاماژەی بەوە دا، ئەوە کەسەی لەو قەزایە ئەو کارە ناشرینەی دەرهەق بە هاووڵاتییەکی کورد ئەنجام دا، جێگەی داخە بەڵام ئەوانە هەر بەو ئەقڵییەتە پەروەردە کراون.