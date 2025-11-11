فەهمی بورهان: داوا لە هاووڵاتییانی ناوچە کوردستاییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەکەم بڕۆن دەنگ بدەن

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، لە پەیامێکی ڤیدیۆییدا، ڕایگەیاند، هەزاران ساڵە کورد لەو ناوچانە ژیاون، کەرکوک هەمیشە کوردستانی بووە، ئێستاش بۆ پارێزگاری کردن لەو ناسنامە کوردیەی شارەکە بڕۆن دەنگ بدەن.

ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەم 2025، فەهمی بورهان، سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، پەیامێکی ئاڕاستەی هاووڵاتیانی ناوچەکە کرد، ڕایگەیاند، ئەمڕۆ ڕۆژێکی مێژووییە بۆ کەرکوک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، بەشداریکردنتان لە پرۆسەی دەنگدان، خاڵێکی بنچینەییە بۆ پارێزگاری کردن لە ناسنامەی کوردستانی مانەوەی کەرکوک و ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان.

ئاماژەی بەوەکردووە، هەزاران ساڵە کورد بەرگری لەم شارە کردووە و قوربانی بۆ داوە، هەروەها مێژووی شارەکە بە کوردبوونەوە بەستراوەتەوە، ئێوە کاری لەمە زۆر قورستر و زەحمەتی زیاترتان بینیوە بۆ بەرگری کردن لەم شارە، بۆیە ئێستا ئێمە میراتگری ئەم مێژووە پڕ لە سەروەریەین، بە دەنگدانمان دووبارە کوردستانی بوونی کەرکوک دەسەلمێنین.

جەختی کردووەتەوە، هاووڵاتیان ڕووبکەنە سندووقەکانی دەنگدان و مێژوویەکی دیکە بۆ کوردستانی بوونی شارەکە بنووسنەوە.

بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025، لە بازنەی پارێزگای کەرکووک یەک ملیۆن و 715 و 600 کەس مافی دەنگدانیان هەیە لە سەرجەم پێکهاتە نەتەوەیی و ئایینییەکانی پارێزگاکە.

بازنەی کەرکووک 13 کورسی پێکهاتووە و یەکێک لە کورسییەکان تایبەتە بە کۆتای مەسیحی.

بنکەکانی دەنگدان بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق لە کاتژمێری حەوتی بەیانی ئەمڕۆ سێشەممە 11ی تشرینی دووەمی 2025 کرانەوە و بڕیارە تاوەکوو کاتژمێر شەشی ئێوارە پرۆسەی دەنگدان بەردەوام بێت، کە لە سەرتاسەری عێراق و هەرێمی کوردستان زیاتر لە 20 ملیۆن کەس مافی دەنگدان و هەڵبژاردنی 329 ئەندامی خولی نوێی پەرلەمانی عێراقیان هەیە، لە نێویاندا نۆ کورسی پەرلەمانی بۆ کۆتای پێکهاتەکانە.