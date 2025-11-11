ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران لە دوو بنکەی شاری سلێمانی بڵاوکرایەوە
ڕێژەی دەنگدان لە دوو بنکەی سلێمانی کەمتر بووە لە 60%.
هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24، لە سلێمانی ڕایگەیاند: ڕێژەی دەنگدان لە بنکەی دەنگدانی شەهید جەمال تاهیر لە سلێمانی لە 52%بووە.
سێ هەزار و 365 کەس مافی دەنگدانی هەبووە، هەزار و 751 کەس دەنگی داوە، هەروەها لە بنکەی دەنگدانی دێرین، سێ هەزار و 747 کەس مافی دەنگدانی هەبووە، بەڵام دوو هەزار و 239 کەس دەنگیداوە. ڕێژەی بەشداریکردن لە 59.7%بووە.
ناوەندی ئامادەیی شیرینی کچان وێستگەی یەک 297 دەنگی هەیە 38دەنگی پووچەڵە وێستگەی دوو 282 دەنگی هەیە 38 دەنگی پووچەڵە وێستگەی سێ 298 دەنگی هەیە 39 پووچەڵە وێستگەی چوار 286 چل دەنگی پووچەڵە وێستگەی پێنج 266 دەنگی تێدایە 37 دەنگی پووچەڵە.
خوێندنگەی شەهید جەمال تاهیر
یەکێتی 628
پوچەڵ 220
پارتی 205
نەوەی نوێ 147
هەڵوێست 235
بەرەی گەڵ 40
کۆمەڵ 63
یەکگرتوو228
بنکەی زێڕینۆک لە سلێمانی
یەکێتی 363
پارتی 42
هەڵوێست 66
نەوەی نوێ 60
نوێ دەکرێتەوە..
بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە کاتژمێر 07:00 بەیانی لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێ کرد، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.
پرۆسەی دەنگدان کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە کۆتاییهات.