ڕێژەی بەشداریکردنی دەنگدەران لە دوو بنکەی شاری سلێمانی بڵاوکرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

ڕێژەی دەنگدان لە دوو بنکەی سلێمانی کەمتر بووە لە 60%.

هاوژین جەمال، پەیامنێری کوردستان24، لە سلێمانی ڕایگەیاند: ڕێژەی دەنگدان لە بنکەی دەنگدانی شەهید جەمال تاهیر لە سلێمانی لە 52%بووە.

سێ هەزار و 365 کەس مافی دەنگدانی هەبووە، هەزار و 751 کەس دەنگی داوە، هەروەها لە بنکەی دەنگدانی دێرین، سێ هەزار و 747 کەس مافی دەنگدانی هەبووە، بەڵام دوو هەزار و 239 کەس دەنگیداوە. ڕێژەی بەشداریکردن لە 59.7%بووە.

ناوەندی ئامادەیی شیرینی کچان وێستگەی یەک 297 دەنگی هەیە 38دەنگی پووچەڵە وێستگەی دوو 282 دەنگی هەیە 38 دەنگی پووچەڵە وێستگەی سێ 298 دەنگی هەیە 39 پووچەڵە وێستگەی چوار 286 چل دەنگی پووچەڵە وێستگەی پێنج 266 دەنگی تێدایە 37 دەنگی پووچەڵە.

خوێندنگەی شەهید جەمال تاهیر

یەکێتی 628

پوچەڵ 220

پارتی 205

نەوەی نوێ 147

هەڵوێست 235

بەرەی گەڵ 40

کۆمەڵ 63

یەکگرتوو228

بنکەی زێڕینۆک لە سلێمانی

یەکێتی 363

پارتی 42

هەڵوێست 66

نەوەی نوێ 60

نوێ دەکرێتەوە..

بەرەبەیانی ئەمڕۆ سێشەممە کاتژمێر 07:00 بەیانی لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان پرۆسەی دەنگدانی گشتیی بۆ هەڵبژاردنی ئەندامانی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق دەستی پێ کرد، بە گوێرەی ئامار و تۆمارەکانی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق زیاتر لە 20 ملیۆن دەنگدەر مافی دەنگدانیان هەیە، کە زیاتر لە دوو ملیۆن و 800 هەزار دەنگدەر لە هەرێمی کوردستانن.

پرۆسەی دەنگدان کاتژمێر 6:00ـی ئێوارە کۆتاییهات.