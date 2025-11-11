پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا: ڕێژەی بەشداریی هەڵبژاردن لە عێراق کەمە

پێش کاتژمێرێک

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ئاشکرای دەکات، ڕێژەی بەشداریی کردن لە دەنگدان بەپێی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن، لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق کەمە.

سێشەممە 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا ڕایگەیاند: لە پارێزگاکانی عێراق لە ئاستی پێویستدا نەبووە، بەپێی ئەو ئامارەی کۆمیسیۆن کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ بڵاوی کردەوە، لە هیچ پارێزگاگایەکی عێراق لە ناوەڕاست و باشوور ڕێژەی بەشداریی لە دەنگدان نەگەیشتبووە سەدا25، دەڵێت: لە بەشی ڕەسافەی بەغدا ڕێژەی بەشداریی سەدا 18 بوو، لە کەرخیش سەدا 23 بوو.

دەشڵێت: دوای نیوەڕۆ هەندێ جموجۆڵ هەبوو، بەڵام وەکو پێویست نەبوو، هەرچەند بڕیاربوو ئەمشەو کۆمیسیۆن کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیی هەبێت کە تێیدا ڕێژەیی بەشداریی لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق بڵاو بکاتەوە، بەڵام کەمێک پێش ئێستا کۆمیسیۆن بڵاوی کردەوە، هیچ کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیی ناکەن، بەڵکو دواتر هەر شریتێک کە لە سندووقەکانی دەنگدان دەردەرچێت، لە پەیجی فەرمی کۆمیسیۆن بڵاوی دەکەنەوە.

دیلان بارزان ئاشکرای دەکات، لە زۆرێک لە بنکەکانی دەنگدانی بەغدا، ڕێژەی بەشداریی نەگەیشتووەتە سەدا 50، دەشڵێت: سەبەی کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردن ئەنجامی بەرایی هەڵبژاردن لە سەرجەم پارێزگاکانی عێراق بڵاودەکاتەوە، بڕیاریشە ئەمشەو ڕێژەی بەشداریی تەواوی پارێزگاکانی عێراق بڵاو بکاتەوە، ئەگەر ڕێژەکە وەک کاتژمێر 12ـی نیوەڕۆ بێت، بە واتای ئەوە دێت، ڕێژەی بەشداریی نەگەیشتووەتە سەدا 50.

دیلان بارزان ئاشکرای دەکات، بایکۆتی موقتەدا سەدر لە هەڵبژاردن، کاریگەریی زۆری بەسەر ڕێژەی بەشداریی دەنگدەران هەبوو، لە پەیامێکیشدا کە کەمێک پێش ئێستا بڵاوی کردەوە، موقتەدا سەدر گوتی: هەرچەند ئێمە بەشداریی هەڵبژاردنمان نەکرد، بەڵام هیچ کێشە و بەربەستێکیشمان بۆ هەڵبژاردن دروست نەکرد.