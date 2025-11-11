رێژەی بەشداری لە پارێزگای دهۆک و ئیدارەی زاخۆ

پێش کاتژمێرێک

بە پێی ئەو ئامارانەی بە تایبەت دەست کوردستان 24 کەوتووە، هاووڵاتیانی پارێزگای دهۆک و ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ بە ڕێژەیەکی زۆر بەشداری پرۆسەی دەنگدانیان کردووە و لە دهۆک رێژەی بەشداری 75٪ تێدەپەڕێنێت و لە زاخۆش گەیستوەتە 81٪.

بێوار حلمی، پەیامنێری کوردستان 24 ڕایگەیاند: بە گوێرەی ئەو ئامارانەی ڕاگەیەنراون، ڕێژەی بەشداری لە ئیدارەی سەربەخۆی زاخۆ و شارۆچکەی ئامێدی گەیشتوەتە 81٪، لە قەزای شێخان 73٪ بەشداری دەنگدانیان کردوە و رێژەکە لە پارێزگای دهۆک لە بنکەیەکەوە بۆ بنکەیەکی دیکە جیاواز بوووە و بەمجۆرەن:

بنکەی دهۆک: 73٪

بنکەی تەناهی: 85٪

بنکەی شالین: 75٪

بنکەی لەیلا قاسم: 71٪

بنکەی میدیا: 78٪

بەم پێیەش تێکڕای بەشداری خەڵکی لە دەنگدانی گشتیدا لە دهۆک بە پشت بەستن بە ئاماری ئەم بنکانە دەگاتە 75٪، بەڵام ئەمانە ئاماری نافەرمین و دواتر ئامارە فەرمییەکان لەلایەن کۆمسیۆنەوە بڵاو دەکرێتەوە.

بڕیار وایە ئێوارەی سبەی چوارشەممە، 12ی تشرینی دووەمی 2025، کۆمسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنی عێراق ئەنجامی بەرایی هەردوو پرۆسەی دەنگدانی تایبەت و گشتی لەسەرتاسەری عێراق ڕابگەیەنێت.