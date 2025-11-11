کوردستان24: پارتی تا ئێستا 710.400 دەنگی بەدەستهێناوە

پێش کاتژمێرێک

کوردستان24 ئەنجامی بەرایی بڵاودەکاتەوە و ڕایدەگەیەنێت: لە بازنەکانی هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان 710.400 دەنگی لە هەرێمی کوردستان بەدەستهێناوە، پارتی یەکەمە لەسەر ئاستی هەرێمی کوردستان.

دوای پارتی، یەکێتی نیشتمانی کوردستان دێت کە 276.380 دەنگی بەدەستهێناوە لە بازنەکانی هەرێمی کوردستان، دوای ئەوە ڕەوتی هەڵوێست دێت بە 111.060 دەنگ، هەروەها یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان 102هەزار و 940 دەنگی هێناوە، دواتر نەوەی نوێ دێت بە 81740 دەنگ، پاشان بەرەی گەل 1245 دەنگی هێناوە.

ئەمە زانیارییەکانی کوردستان24 بوو دەربارەی دەنگی بەدەستهاتووی لایەنە سیاسییەکانی کوردستان لە هەڵبژاردنی ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق.