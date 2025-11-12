نەتەوە یەکگرتووەکان جەخت لە پێکهێنانی حکوومەتێکی ئاشتییانەی عێراق دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

نەتەوە یەکگرتووەکان وێڕای پیرۆزباییكردن لە گەلی عێراق، جەخت لە پێکهێنانی حکوومەت لە كاتی خۆیدا دەكاتەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، لە ڕاگەیەنراوێکدا پیرۆزبایی لە گەلی عێراق کرد بەبۆنەی بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی وڵاتەکە.

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لە گرنگی پێکهێنانی حکوومەتێک بە شێوازێکی ئاشتییانە و لەکاتی خۆیدا كردەوە کە ڕەنگدانەوەی ئیرادە و خواستەکانی گەلی عێراق بێت.

لە ڕاگەیەندراوەكەدا ھاتووە، گۆتێرێس متمانەی خۆی نیشان داوە کە لایەنە سیاسییەكان لە عێراق گیانی ئاشتی و ڕێزگرتن لە پرۆسەی هەڵبژاردن دەپارێزن تا ئەوکاتەی ئەنجامە فەرمییەكان ڕادەگەیەنرێن.

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.5% بوو.

لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 80 هەزار دەنگی بردووەتەوە. یەکێتیی نیشتمانیش کوردستانیش بە بەدەستهێنانی نزیکەی 535 هەزار دەنگ، لە ڕیزی دووەم دێت. یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستانیش بە نزیکەی 165 هەزار دەنگ لە ڕیزی سێیەم دێت.

بڕیارە کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت بڵاوبکاتەوە.