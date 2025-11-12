نوێترین ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی پەرلەمانی عێراق

پێش 20 خولەک

بە گوێرەی نوێترین ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، کە دەست کوردستان24 کەوتووە؛ پارتی دیموکراتی کوردستان زیاتر لە ملیۆنێک و 80 هەزار دەنگی بەدەستهێناوە و دەنگەکانی لە زیادبووندان.

ئەنجامی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 1,080,697 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانی کوردستان: 536,759 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان: 166,474 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێست: 154,404 دەنگ

نەوەی نوێ: 137,808 دەنگ

بەرەی گەل: 20,856 دەنگ

کۆمەڵی دادگەری کوردستان: 48,411 دەنگ

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕێژەی بەشداری و ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕادەگەیەنن.

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.5% بوو.

لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 80 هەزار دەنگی بردووەتەوە. یەکێتیی نیشتمانیش کوردستانیش بە بەدەستهێنانی نزیکەی 535 هەزار دەنگ، لە ڕیزی دووەم دێت. یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستانیش بە نزیکەی 165 هەزار دەنگ لە ڕیزی سێیەم دێت.

بڕیارە کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت بڵاوبکاتەوە.