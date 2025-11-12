سیاسی

پارتی یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگی تێپەڕاند

کوردستان

بە گوێرەی ئەو داتایانەی دەست کوردستان24 کەوتوون، لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، بە هەژمارکردنی دەنگی ئاوارەکانی بازنەی نەینەوا کە 23,915 دەنگن، کۆی گشتیی دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، گەیشتە 1,105,445  دەنگ.

 

ئەنجامی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 1,105,445 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانی کوردستان: 536,759 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان: 166,474 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێست: 154,404 دەنگ

نەوەی نوێ: 137,808 دەنگ

بەرەی گەل: 20,856 دەنگ

کۆمەڵی دادگەری کوردستان: 48,411 دەنگ

 

دەنگی حزبەکان بە گوێرەی بازنەکانی هەڵبژاردن: 

  بازنەی هەولێر 

پارتی دیموکراتی کوردستان: 384,819 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 93,599 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 63,089 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 38,906 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 28,900 دەنگ

بەرەی گەل: 5,497 دەنگ

 

بازنەی دهۆک 

 پارتی دیموکراتی کوردستان: 424,284 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 72,248 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 17,989 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 14,420 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 2,802 دەنگ

بەرەی گەل: 2,763 دەنگ

 

بازنەی سلێمانی 

پارتی دیموکراتی کوردستان: 67,583 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 260,442 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 75,274 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 69,965 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 65,094 دەنگ

بەرەی گەل: 10,979 دەنگ

 

بازنەی نەینەوا 

پارتی دیموکراتی کوردستان: 171,313 دەنگ

هاوپەیمانی ئەهلی نەینەوا: 43,303 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 1,686 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 0 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 0 دەنگ

بەرەی گەل: 0 دەنگ

 

بازنەی کەرکووک 

پارتی دیموکراتی کوردستان: 53,550 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 157,182 دەنگ

جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 11,580 دەنگ

بەرەی گەل: 1,605 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 0 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 0 دەنگ

 

 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment