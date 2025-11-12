پارتی یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگی تێپەڕاند
بە گوێرەی ئەو داتایانەی دەست کوردستان24 کەوتوون، لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، بە هەژمارکردنی دەنگی ئاوارەکانی بازنەی نەینەوا کە 23,915 دەنگن، کۆی گشتیی دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، گەیشتە 1,105,445 دەنگ.
ئەنجامی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت:
پارتی دیموکراتی کوردستان: 1,105,445 دەنگ
یەکێتیی نیشتمانی کوردستان: 536,759 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان: 166,474 دەنگ
ڕەوتی هەڵوێست: 154,404 دەنگ
نەوەی نوێ: 137,808 دەنگ
بەرەی گەل: 20,856 دەنگ
کۆمەڵی دادگەری کوردستان: 48,411 دەنگ
دەنگی حزبەکان بە گوێرەی بازنەکانی هەڵبژاردن:
بازنەی هەولێر
پارتی دیموکراتی کوردستان: 384,819 دەنگ
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 93,599 دەنگ
ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 63,089 دەنگ
جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 38,906 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 28,900 دەنگ
بەرەی گەل: 5,497 دەنگ
بازنەی دهۆک
پارتی دیموکراتی کوردستان: 424,284 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 72,248 دەنگ
ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 17,989 دەنگ
جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 14,420 دەنگ
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 2,802 دەنگ
بەرەی گەل: 2,763 دەنگ
بازنەی سلێمانی
پارتی دیموکراتی کوردستان: 67,583 دەنگ
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 260,442 دەنگ
ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 75,274 دەنگ
جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 69,965 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 65,094 دەنگ
بەرەی گەل: 10,979 دەنگ
بازنەی نەینەوا
پارتی دیموکراتی کوردستان: 171,313 دەنگ
هاوپەیمانی ئەهلی نەینەوا: 43,303 دەنگ
جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 1,686 دەنگ
ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 0 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 0 دەنگ
بەرەی گەل: 0 دەنگ
بازنەی کەرکووک
پارتی دیموکراتی کوردستان: 53,550 دەنگ
یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان: 157,182 دەنگ
جووڵانەوەی نەوەی نوێ: 11,580 دەنگ
بەرەی گەل: 1,605 دەنگ
ڕەوتی هەڵوێستی نیشتمانی: 0 دەنگ
یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستان: 0 دەنگ