عەلی حوسێن: بەهێزی پارتی واتە بەهێزی هەرێمی کوردستان لە عێراق

پێش 28 خولەک

بەرپرسی ڕێکخستن و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی لە سلێمانی ڕایگەیاند، سوپاسی هاووڵاتیان، بە تایبەتی دانیشتووانی سلێمانی دەکەین بۆ سەرخستنی لیستی پارتی لە هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، بێگومان بەهێزی پارتی واتە بەهێزی هەرێمی کوردستان لە عێراق.

ئەمڕۆ چوار شەممە 12ی یشرینی دووەمی 2025، عەلی حوسێن، بەرپرسی ڕێکخستن و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی لە سلێمانی ڕایگەیاند، پرۆسەی دەنگدان بە شێوەیەکی زۆر هێمن و دیموکراسی بەڕێوەچوو، سوپاسی هاووڵاتیانی کوردستان، بە تایبەتی دانیشتووانی سلێمانی دەکەین، بەراورد بە پارێزگاکانی دیکەی عێراق لە هەرێمی کوردستان ڕێژەیەکی زۆر بەشداریان لە پرۆسەی هەڵبژاردن کرد، ئەمەش ئامادەیی و بڕوابوونی خەڵکی کوردستانە بە پرۆسەی سیاسی و دیموکراسی.

عەلی حوسێن گوتی: پیرۆزبایی لە کاندیدە سەرکەوتووەکان دەکەین، هەوڵ و ماندوو بوونی ئەندامان و لایەنگرانمان بەرز دەنرخێنین، ئەو کاندیدانەشی کە دەنگی پێویستیان بە دەست نەهێناوە ئەوانیش سەرکەوتوون، چونکە ڕۆڵیان لە سەرخستنی ئەم پرۆسەیە و لیستی پارتی دیموکراتی کوردستان هەبووە.

گوتیشی: دەمەوێ بە تایبەتی سوپاسی خەڵکی سلێمانی بکەم بۆ پاڵپشتی و پشتگیریان لە سەر خستنی پرۆسەی دەنگدان و لیستی 275ی پارتی لە بازنەی سلێمانی.

ئاماژەی بەوەشکرد، سەرەڕای کەم و کوڕییەکان خەڵک بە شێوەیەکی شارستانی هاوکارمان بوون، بەڵام ئێمە وەکو پارتی، سەرکەوتنی کاندیدەکانمان و کاندیدانی لایەنەکانی دیکەش بە سەرکەوتنی کورد و کوردستان دەزانین.

جەختی لەوەشکردەوە، پەیامی پارتی و پەیامی جەنابی سەرۆک بارزانی و هەردوو جێگرەکەی نێچیرڤان بارزانی و مەسرور بارزانی، ئامانجمان زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ بوو، بە دڵنیاییەوە خەڵکی کوردستان بە دەم پەیامەکەی پارتیەوە هاتن، بە کردار پارتی بووە یەکەم حزب لە ئاستی عێراق بە کۆکردنەوەی زیاتر لە یەک ملیۆن دەنگ.

بەرپرسی ڕێکخستن و ئەندامی مەکتەبی سیاسی پارتی لە سلێمانی خەجتی کردەوە لەوەی ئەگەر یاسای هەڵبژاردن ڕێگر نەبوایە و عێراق یەک بازنەی هەڵبژاردن بوایە، بێگوومان ژمارەی کورسییەکانی پارتی، دەبوون بە دوو هێندە و زیاتریش.

عەلی حوسێن، باسی لەوەشکرد، بەهێز بوونی پێگەی پارتی ، واتە بەهێز بوونی پێگەی کورد لە بەغدا، هەر لایەنێکی کوردی بەهێز بێت، هەرێمی کوردستان بەهێز دەبێت، بۆیە دووبارە سوپاسی هەموو خەڵکی کوردستان دەکەین، بە تایبەتی دەنگدەری پارتی دیموکراتی کوردستان، سوپاس بۆ هەموو ئۆرگانەکانی پارتی، دەزگا ئەمنییەکان، هێزەکانی پێشمەرگە، خانەوادەی سەربەرزی شەهیدان.

عەلی حوسێن ئاماژەی بەوەشکرد، هیوادارین ئەم هەڵبژاردنە ببێتە هۆکارێک بۆ ئەوەی پێگەی هەرێمی کوردستان لە بەغدا بەهێزتر بکات، هەروەها بتوانین لە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتووی عێراق، لەو ڕێککەوتنە سیاسییانەی کە ڕێککەوتن دەکرێت ئەو گرفتانەی کە ئێمە لە گەڵ بەغدا هەمانە لە بابەتی بودجە، یاسای نەوت و غاز، ناوچەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان، ئەو ماددە دەستوورییانەی کە تاوەکو ئێستا جێبەجێنەکراون، هەروەها مافەکانی خەڵکی هەرێمی کوردستان پێداگیر بین و سەرجەم کێشەکان چارەسەر بکرێن و مافەکانمان بەدی بهێنین.

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتیی و ڕۆژی یەکشەممەش، 9ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.5% بوو.

لەسەر ئاستی پارێزگاکانی هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 80 هەزار دەنگی بردووەتەوە. یەکێتی نیشتمانیش کوردستانیش بە بەدەستهێنانی نزیکەی 535 هەزار دەنگ، لە ڕیزی دووەم دێت. یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستانیش بە نزیکەی 165 هەزار دەنگ لە ڕیزی سێیەم دێت.

بڕیارە کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی گشتیی و تایبەت بڵاوبکاتەوە.