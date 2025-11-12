ئەحمەد کیکی: سەرەڕای هەموو ئاستەنگییەکان پارتی هەر یەکەمی نەینەوایە

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی لە ئەنجوومەنی پارێزگا نەینەوا ڕایگەیاند، سەرەڕای هەموو ئاستەنگییەکان، حزبەکەیان یەکەمی پارێزگاکەیە و دەنگی حزبی سەرۆک وەزیران و وەزیری بەرگری تێپەڕاندووە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، ئەحمەد کەنعان کیکی، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی پارێزگای نەینەوا، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند، پارتی لە مووسڵ نزیکەی 172 هەزار دەنگی بەدەستهێناوە.

ناوبراو ئاماژەی بەوە دا، پارتی توانیویەتی پێش حزبی سەرۆک وەزیرانی عێراق، وەزیری بەرگری و سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی بکەوێت و ببێتە گەورەترین هێزی پارێزگای نەینەوا.

کیکی هەروەها گوتی، سەرەڕای بوونی چەکدار و خەرجکردنی بڕێکی زۆر پارە لەلایەن نەیارەکانی پارتی لە نەینەوا، بەڵام هێشتا پارتی پلەی یەکەمی بەدەستهێناوە.

ئەمە لە کاتێکدایە، بە گوێرەی ئەو داتایانەی دەست کوردستان24 کەوتوون، لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی هەڵبژاردنی خولی شەشەمی پەرلەمانی عێراق، بە هەژمارکردنی دەنگی ئاوارەکانی بازنەی نەینەوا کە 23,915 دەنگن، کۆی گشتیی دەنگەکانی پارتی دیموکراتی کوردستان، گەیشتە 1,105,445 دەنگ.

ئەنجامی هەردوو دەنگدانی گشتی و تایبەت:

پارتی دیموکراتی کوردستان: 1,105,445 دەنگ

یەکێتیی نیشتمانی کوردستان: 536,759 دەنگ

یەکگرتووی ئیسلامی کوردستان: 166,474 دەنگ

ڕەوتی هەڵوێست: 154,404 دەنگ

نەوەی نوێ: 137,808 دەنگ

بەرەی گەل: 20,856 دەنگ

کۆمەڵی دادگەری کوردستان: 48,411 دەنگ

ڕۆژی سێشەممە، 11ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی گشتی و ڕۆژی یەکشەممەش، 09ـی تشرینی دووەمی 2025، دەنگدانی تایبەتی خولی شەشەمی پەرلەمان، لە پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان بەڕێوەچوو. بە گوێرەی ئامارەکانی کۆمیسیۆن، ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی تایبەت، 82.42% و لە دەنگدانی گشتیش، نزیکەی 54.5% بوو.

لەسەر ئاستی پارێزگاکانی عێراق و هەرێمی کوردستان، پارتی دیموکراتی کوردستان زۆرترین دەنگی بەدەستهێناوە، بەوپێیەی زیاتر لە یەک ملیۆن و 100 هەزار دەنگی بردووەتەوە. یەکێتیی نیشتمانیش کوردستانیش بە بەدەستهێنانی نزیکەی 535 هەزار دەنگ، لە ڕیزی دووەم دێت. یەکگرتووی ئیسلامیی کوردستانیش بە نزیکەی 165 هەزار دەنگ لە ڕیزی سێیەم دێت.

جومانە غەلای، گوتەبێژی کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق، بە ماڵپەری کوردستان24ـی ڕاگەیاند، کاتژمێر 06:00ـی ئێوارەی ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، ڕێژەی بەشداری و ئەنجامی بەرایی هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق ڕادەگەیەنن.