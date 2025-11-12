ڕێژەی بەشداری و ژمارەی دەنگدەران لە دەنگدانی گشتی و تایبەتدا بڵاوکرایەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ چوارشەممە، 12ـی تشرینی دووەمی 2025، کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ڕایگەیاند، بە گوێرەی 99.98%ـی ئەنجامەکان، ڕێژەی بەشداریی لە هەردوو دەنگدانی تایبەت و گشتیی پەرلەمانی عێراق، گەیشتووەتە 56.11%

------------------------------------------------

پوختەی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق - 2025:

کۆی گشتیی دەنگدەران (گشتی و تایبەت): 21,404,291 کەس.

کۆی گشتیی بەشداربووان (گشتی و تایبەت): 12,009,453 کەس.

ڕێژەی گشتیی بەشداری: 56.11%.

------------------------------------------------



یەکەم: دەنگدانی گشتی

کۆی ژمارەی دەنگدەران: 20,063,773 کەس.

ژمارەی دەنگدەرانی بەشداربوو: 10,904,637 کەس.

ڕێژەی بەشداری لە دەنگدانی گشتی: 54.35%.

کۆی ژمارەی بنکەکانی دەنگدان: 8,703 بنکە.

کۆی ژمارەی وێستگەکانی دەنگدان: 39,289 وێستگە.

ڕێژەی بەشداریی دەنگدانی گشتی لە پارێزگاکان (لە بەرزترینەوە بۆ نزمترین):

دهۆک: 76.07%

هەولێر: 69.02%

سەڵاحەدین: 66.44%

ئەنبار: 65.93%

کەرکووک: 64.12%

نەینەوا: 64.07%

سلێمانی: 56.87%

دیالە: 55.49%

بەغدا-کەرخ: 53.27%

بەسڕە: 50.21%

بابل: 49.82%

موسەننا: 49.79%

قادسییە: 48.39%

زیقار: 47.94%

واست: 46.76%

کەربەلا: 46.13%

نەجەف: 42.70%

بەغدا-ڕەسافە: 41.55%

میسان: 40.11%

------------------------------------------------



دووەم: دەنگدانی تایبەت

* دەنگدانی هێزە چەکدار و ئەمنییەکان:

ئەو کەسانەی مافی دەنگدانیان هەبوو: 1,313,980 کەس.

ژمارەی دەنگدەرانی بەشداربوو: 1,084,289 کەس.

ڕێژەی بەشداری: 82.52%.

* دەنگدانی ئاوارەکان:

ئەو کەسانەی مافی دەنگدانیان هەبوو: 26,538 کەس.

ژمارەی دەنگدەرانی بەشداربوو: 20,527 کەس.

ڕێژەی بەشداری: 77.35%.