مادورۆ ئامادەم گفتوگۆی ڕاستەوخۆ لەگەڵ ترەمپ بکەم

پێش 3 کاتژمێر

نیکۆلاس مادورۆ، سەرۆکی ڤەنزوێلا، ڕایگەیاند، ئامادەیە بە شێوەیەکی "ڕاستەوخۆ" لەگەڵ دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا، گفتوگۆ بکات. ئەم پێشنیازە لە کاتێکدایە ئەمەریکا کەشتییە جەنگییەکانی بەرەو کەناراوەکانی کاریبی جێگیر دەکات، وەک بەشێک لە ئۆپەراسیۆنی گەورەی دژە ماددە هۆشبەرەکان.

لە بەرنامەی هەفتانەی خۆی لە تەلەفزیۆنی دەوڵەتی ڤەنزوێلا، مادورۆ لە وەڵامی پاستۆرێکی ئەمەریکی گوتی: "لە ئەمەریکا هەرکەسێک بیەوێت قسە لەگەڵ ڤەنزوێلا بکات، ڕووبەڕوو قسەی لەگەڵ دەکەین، بەبێ هیچ گرفتێک." بەڵام جەختی لەوەش کردەوە "ناتوانین ڕێگە بدەین گەلی مەسیحی ڤەنزوێلا ڕووبەڕووی هێرشی ئاسمانی و کۆمەڵکوژی بکرێنەوە."

سەرۆکی ڤەنزوێلا داوای ئاشتی دووپات کردەوە و گوتی: "بەڵێ بۆ ئاشتی! نا بۆ جەنگ!. بۆیە هەرکەسێک گفتوگۆی بوێت، هەمیشە ئێمە دەدۆزێتەوە." مادورۆ ئاماژەی بە "کەرتەکانی کاریگەری" لە ئەمەریکا کرد کە دەیانەوێت ترەمپ "گەورەترین هەڵەی ژیانی خۆی بکات و دەستوەردانی سەربازی لە ڤەنزوێلادا بکات، ئەمە دەبێتە کۆتایی سیاسی سەرکردایەتییەکەی."

لە لایەکی دیکەوە، ترەمپ لە هەمان ڕۆژدا ڕایگەیاند، ڕەنگە لەگەڵ مادورۆ گفتوگۆ بکات، هەرچەندە گرژییەکان لەسەر کۆبوونەوەی سەربازی ئەمەریکا لە کەناراوەکانی ڤەنزوێلا زیادی کردبوو. ترەمپ ئەگەری بڵاوەپێکردنی هێزەکانی ئەمەریکای بۆ ڤەنزوێلا ڕەت نەکردەوە و دووپاتی کردەوە "کردەوەی سەربازی لە ناوخۆی ڤەنزوێلا" ڕەتناکاتەوە، سەرەڕای پێشنیازی کردنەوەی کەناڵێکی دیپلۆماسی.

ئەمەریکا لە چەند هەفتەی ڕابردوودا بوونی سەربازی خۆی لە ئەمەریکای لاتین بەهێزتر کردووە و نزیکەی 20 هێرشی لە دژی ئەو کەشتیانە ئەنجامداوە کە بە گواستنەوەی ماددە هۆشبەرەکان تۆمەتبار دەکرێن، ئەمەش ترسی ململانێیەکی فراوانتری دروست کردووە. ترەمپ مادورۆی بە زیانگەیاندن بە ئەمەریکا و پەیوەندی بە ماددە هۆشبەرەکان و کۆچبەرانەوە گرێدا.

کەشتی فڕۆکەهەڵگری USS Gerald R. Ford و کەشتییە جەنگییەکانی دیکەی ئەمەریکا لە کۆتایی هەفتەدا گەیشتوونەتە کەناراوەکانی کاریبی، هاوکات لەگەڵ زنجیرە نوێی هێرشەکانی سوپای ئەمەریکا بۆ سەر کەشتییە گومانلێکراوەکانی بازرگانیکردن بە ماددە هۆشبەرەکان.