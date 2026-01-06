جەبار یاوەر: بەپێی دەستوور هەر هێزێک لەژێر کۆنترۆڵی فەرماندەی گشتیدا نەبێت، بە میلیشیا هەژمار دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

شارەزای بواری ئەمنی ڕایدەگەیەنێت، بەپێی ماددەی نۆی دەستووری عێراق، هەر هێزێک یان باڵێکی سەربازیی حزبەکان لە دەرەوەی فەرمانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان بێت، وەک میلیشیای دژ بە دەستوور ناسێنراوە.

سێشەممە 6ـی کانوونی دووەمی 2026، جەبار یاوەر، شارەزای بواری ئەمنی و سەربازی ڕایدەگەیەنێت، دەستووری عێراق بە ڕوونی سنووری دەسەڵاتەکانی هێزە چەکدارەکانی دیاری کردووە و بەپێی ماددەی نۆی دەستوور، بوونی هەر هێزێکی چەکدار لە دەرەوەی فەرمانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان، وەک میلیشیای دژ بە دەستوور هەژمار دەکرێت.

جەبار یاوەر لە لێدوانێکدا ئاماژەی بە وردەکاریی ماددەی (9)ی دەستووری عێراق کرد و گوتی: بەپێی بڕگەی (ئەلیف) لە ماددەی نۆ، دەبێت سوپای عێراق لە هەموو پێکهاتەکان دروست بێت بەپێی ڕێژەی خۆیان، هەروەها ئەم سوپایە نابێت ڕۆڵی هەبێت لە کایەی سیاسی و ئاڵوگۆڕی دەسەڵاتدا، یان وەک ئامرازێک دژی پێکهاتەکانی عێراق بەکاربهێنرێت.

ئەو شارەزایەی بواری سەربازی جەختی لەوە کردەوە، دەستوور بە تەواوی ڕێگری لە بە سەربازیکردنی کۆمەڵگە کردووە و گوتی: دەستوور قەدەغەی کردووە هیچ حزبێکی سیاسی لە عێراقدا باڵی سەربازیی هەبێت، واتە نابێت هیچ میلیشیایەک بوونی هەبێت.

لەبارەی دۆخی ئێستای هێزە چەکدارەکانەوە، جەبار یاوەر ڕوونیکردەوە، بەپێی دەستوور دەبێت هەموو هێزەکان لەژێر فەرمانی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکان بن، بۆیە هەر هێزێک ئێستا گوێڕایەڵی فەرمانەکانی فەرماندەی گشتی نەبێت، ئەوا وەک میلیشیای دژ بە دەستوور هەژمار دەکرێن."