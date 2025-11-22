سوپای ئیسرائیل: دوو بنکەی مووشەکی حزبوڵڵای لوبنانمان تێکشاندووە

پێش 17 کاتژمێر

گوتەبێژی سوپاسی ئیسرائیل ڕایگەیاندووە، لە باشووری لوبنان و بە دیاریکراوی لە ناوچەی (بەقاع) دوو بنکەی مووشەکی حزبوڵڵامان تێکشکاندووە.

ئەمرۆ شەممە 22ی تشرینی دووەمی 2025، ئەڤیخای ئەدرەعی، گوتەبێژی سوپای ئیسرائیل، لە تۆڕی کۆمەڵایەتی (ئێکس) نووسیویەتی، سوپای ئیسرائیل توانیویەتی دوو بنکەی مووشەکی حزبوڵڵای لوبنان لە باشووری ئەو وڵاتە بکاتە ئامانج و لە ناویان ببات.

ئاماژەی بەوەشکردووە، لە ناوچەی (بەقاع) لە دوو پێگەی جیاواز حزبوڵڵای لوبنان، بنکەی مووشەکی جێگیرکردووە، دوای دەستکەوتنی زانیاری وورد لە لایەن سوپای ئیسرائیل، هێرشکرایە سەر هەردوو بنکەکە و لە ناوبراون.

ئەدرەعی، ڕایگەیاندووە، لەو بنکانەدا جگە لە ئامادەکاری بۆ هێرشی مووشەکی بۆ سەر ئیسرائیل، کۆگای تەقەمەنی و بنکەی سەربازی تایبەت بە چەکدارانی حزبوڵڵا هەبوونە، بەڵام لە لایەن سوپای ئیسرائیلەوە لە ناوبراون.

ئاڵۆزییەکان لە سنووری باشووری لوبنان بەردەوامە، سەرەڕای بوونی ئاگربەستێک کە لە 27ـی تشرینی دووەمی 2024وە لە نێوان حزبوڵڵا و ئیسرائیلدا کاری پێدەکرێت، سوپای ئیسرائیل ناوبەناو هێرشی ئاسمانی ئەنجام دەدات و ئەندامانی حزبوڵڵا لە باشووری لوبنان دەکاتە ئامانج، بە بیانووی نەهێشتنی هەڕەشەکان.