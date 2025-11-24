ئەیاد عەلاوی: یاسای هەڵبژاردن نا دادپەروەری تێدایە

پێش 4 کاتژمێر

سەرۆکی هاوپەیمانیی نیشتمانیی عێراق، لە دیمانەیەکی کوردستان24، ناوەڕۆکی کۆبوونەوەی ئەم دواییەی خۆی لەگەڵ سەرۆک بارزانی ئاشکرا دەکات و ڕایدەگەیەنێت، تێبینی و نیگەرانییەکانی سەرۆک بارزانی لەبارەی جێبەجێکردنی دەستوور و یاسای هەڵبژاردن ڕەوان و پشتیوانییان لێ دەکات، هاوکات جەخت لەوە دەکاتەوە کە تاکە چارەسەر بۆ دادپەروەریی لە نوێنەرایەتیکردنی خەڵکدا، کردنی عێراقە بە یەک بازنەی هەڵبژاردن.

ئەمشەو دووشەممە 24ـی تشرینی دووەمی 2025، دکتۆر ئەیاد عەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی نیشتمانی لە بەرنامەی (باسی ڕۆژ)ـی کەناڵی کوردستان24 کە ژینۆ محەممەد پێشکەشی کرد، باسی لە پەیوەندییە مێژووییەکان، دۆخی سیاسیی عێراق و سەردانەکەی بۆ لای سەرۆک بارزانی کرد.