سەرۆک بارزانی سەردانی مەزاری مەلای جزیری کرد

پێش کاتژمێرێک

ڕۆژی شەممە لە میانەی بەشداریکردنی لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی مەلای جزیری لە پارێزگای شرناخ، سەرۆک مەسعود بارزانی لەنێو ئاپۆرایەکی جەماوەریی بێوێنەدا سەردانی مەدرەسەی سوور و مەزاری زانا و شاعیری گەورەی کورد مەلای جزیریی کرد و وەک هەنگاوێکی مێژوویی و هاندەرێک بۆ پرۆسەی ئاشتی وەسف کرا.

ڕۆژی شەممە 29ـی تشرینی دووەمی 2025، سەرۆک بارزانی بە مەبەستی بەشداریکردن لە چوارەمین سیمپۆزیۆمی مەلای جزیری کە بە ئامادەبوونی ژمارەیەکی بەرچاو لە زانایان، توێژەران، ئەکادیمیستان و بەرپرسانی سیاسی و ئیداری بەڕێوەچوو، گەیشتە پارێزگای شرناخ و شاری جزیرەی بۆتان.

لە چوارچێوەی ئەو سەردانەدا، سەرۆک بارزانی ڕووی لە مەدرەسەی دێرینی سوور کرد، کە لە سەردەمی خۆیدا یەکێک بووە لە ناوەندە زانستییە هەرە گرنگەکان و شوێنی پێگەیاندنی مەلای جزیری بووە.

سەردانەکەی سەرۆک بارزانی بۆ جزیری بۆتان بووە مایەی خۆشحاڵی و جۆش و خرۆشێکی زۆری دانیشتووانی ناوچەکە و بە ئاپۆرایەکی فراوان پێشوازییان لێ کرد.

لەم بارەیەوە ئومێد خۆشناو پارێزگاری هەولێر کە یاوەری سەرۆک بارزانی دەکات، بۆ کوردستان24 ئاماژەی بەوە دا، ئەو پێشوازییە گەرم و فراوانەی جەماوەری جزیرە بەڵگەی ئەو خۆشەویستییە قووڵەیە کە کوردانی باکوور بۆ سەرۆک بارزانی هەیانە و وەک سەرۆکی خۆیان تەماشای دەکەن، بە جۆرێک کە ئەمڕۆیان وەک جەژنێک بۆ خۆیان و شارەکەیان هەژمار کردووە.

لای خۆیەوە عەلی تەتەر پارێزگاری دهۆک، سەردانەکەی بە ڕۆژێکی مێژوویی بۆ گەلی کوردستان لە باکوور وەسف کرد و ڕایگەیاند: بەسەرکردنەوەی ئەو مەدرەسەیەی مەلای جزیری تێیدا خوێندوویەتی و ژیاوە، پەیامێکی گرنگی کولتووری و نەتەوەییە. پارێزگاری دهۆک جەختی لەوەش کردەوە، ئەم سەردانە لە کاتێکدایە پرۆسەی ئاشتی لە تورکیا لە ئارادایە و بوونی سەرۆک بارزانی لەم كات و ساتەدا دەبێتە پاڵپشت و هاندەرێکی بەهێز بۆ سەرخستنی ئەو پرۆسەیە و چەسپاندنی ئاشتی.