باڵیۆزی نوێی ئەمەریکا لە لوبنان: ئیسرائیل بۆ بەرگریکردن لە خۆی پێویستی بە مۆڵەتی ئەمەریکا نییە

پێش 52 خولەک

میشال عیسا، ئیسرائیل هەموو ڕێوشوێنێک دەگرێتەبەر کە بە گونجاوی بزانێت بۆ پاراستنی هاووڵاتییانی وڵاتەکەی، ئەمەریکا لە فشارەکانی بۆ سەر حزبوڵڵا بەردەوامە و دەبێت چەک دابنێن.

ئەمڕۆ شەممە 29ی تشرینی دووەمی 2025، میشال عیسا، باڵیۆزی نوێی ئەمەریکا لە لوبنان، لە چاوپێکەوتێکی لەگەڵ ڕۆژنامەی (هارتیس)، ڕایگەیاندووە، ئیدارەی ئەمەریکا بەردەوام لە پەیوەندیدایە لەگەڵ دەسەڵاتدارانی لوبنان بۆ بڕیاردان لە بارەی دەرهێنانی چەک لە دەستی حزبوڵڵا، فشارەکان بە ئاڕاستەی بڕیارێکی مێژووی بۆ لوبنان ئاڕاستەیان وەرگرتووە، بۆیە دەبێت بەیروت ژیرانە مامەڵە لەگەڵ ئەم دۆخەدا بکات.

ئاماژەی بەوەشکردووە، دانانی چەک لە لایەن حزبوڵڵای لوبنان و گرووپە چەکدارەکانی دیکە، هەنگاوێکی گرنگە بۆ بەرقەرار بوونی ئاشتی لە ناوچەکەدا، هەروەها ئەم هەنگاوە دەستەبەری مانەوە و بەردەوامی پرۆسەی ئاشتی دەکات لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاستدا.

میشال عیسا، گوتویەتی: بۆ پاراستنی هاووڵاتییان و بەرگریکردن لە خۆی، ئیسرائیل پێویستی بە مۆڵەتی ئەمەریکا نییە، خۆی دەتوانێت هەموو ڕێوشوێنێک بگرێتەبەر کە بە گونجاوی دەزانێت بۆ بەهێز مانەوەی لە ناوچەکە.

لە بارەی ڕێککەوتنی نێوان ئیسرائیل و لوبنان میشال عیسا، جەختی لەوەکردووەتەوە، ئەمەریکا پێداگیرە لەسەر ئەوەی ڕێککەوتنەکە بە تەواوی جێبەجێ بکرێت، چونکە بۆ گەڕاندنەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت و دەستەبەرکردنی داهاتووی ئەو وڵاتە زۆر گرنگە.

لە 27ـی تشرینی دووەمی 2024ـەوە ڕێککەوتنی ئاگربەست لە نێوان لوبنان و ئیسرائیل چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە، بەڵام لایەنی لوبنانی بەردەوام ئیسرائیل بە پێشێلکردنی ئەو ڕێککەوتنە تۆمەتبار دەکات و ئاماژە بەوە دەدەن، سوپای ئیسرائیل لە پێنج ناوچەی جیاوازی ناو خاکی لوبناندا درێژەی بە ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی داوە، بە هۆیەوە لە ماوەی ساڵێکدا 335 کەس کوژراون و 973 کەسی دیکە برینداربوون.

لایەنی ئیسرائیل، جەخت لەوە دەکەنەوە، مانەوەی چەک لە دەستی حزبوڵڵا و گرووپە چەکدارەکانی سەر بە ئێران، هەڕەشەی بەردەوامن لەسەر ئاسایشی وڵاتەکەیان، بۆیە تاوەکو ئەو کاتەی ئەو گرووپانە چەکداربن چالاکییە سەربازییەکانی ئیسرائیل لەو ناوچەیە بەردەوام دەبێت و ئەگەری سەرهەڵدانی شەڕێکی گەورە هەیە لە نێوان ئیسرائیل و لوبنان.