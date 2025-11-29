ژووری جلگۆڕینی یاریزانانی ریال مەدرید كێشەی تێدایە؟

ئالۆنسۆ: دەمانەوێت سەرجەم نازناوەكان ببەینەوە

پێش کاتژمێرێک

چابی ئالۆنسۆ، راهێنەری ریال مەدرید لەبارەی دەنگۆی بوونی كێشە لەنێو ژووری جلگۆڕینی یانەكە رایدەگەیەنێت هەوڵێك هەیە بۆ ئەوەی پیشانی بدەن یانەكە كێشەی هەیە، دەشڵێت: هەموومان بۆ بردنەوەی سەرجەم نازناوەكان دەجەنگێین.

دوای بردنەوەکەیان بەرامبەر ئۆڵمپیاكۆس لە چامپیۆنزلیگ، ئالۆنسۆ رایدەگەیەنێت ئامادەکارییەكی باشیان بۆ یاری سبەی بەرامبەر جیرۆنا كردووە، دەشڵێت: بێلینگهام و ماستانتونۆ بەبێ هیچ كێشە و ئازارێك راهێنانەكانیان كردووە.

ریاڵ مەدرید بڕیارە سبەی لە گەڕی چواردەی خولی ئیسپانیا، لە دەرەوەی یاریگای خۆی رووبەڕووی جیرۆنا ببێتەوە، مێرەنگی ئێستا بە کۆکردنەوەی 32 خاڵ و بە جیاوازی تەنیا یەک خاڵ لەگەڵ بارسێلۆنای دووەم، پێشەنگی ریزبەندی لالیگای گرتووە.

لێدوانەكانی ئالۆنسۆ لە كۆنگرە رۆژنامەوانییەكەی ئەمڕۆ:

دڵنیاتان دەكەمەوە ژووری جلگۆڕینی ریال مەدرید زۆر یەكگرتووە و هەندێك رووداو هەیە تەنیا لەنێو یاریگا دەبینرێت، لێرە هەموومان دەجەنگین بۆ گەیشتن بە ئامانجێك كە بردنەوەی سەرجەم نازناوەكانە، ئەگەرچی هەوڵێك هەیە بۆ ئەوەی پیشانی بدەن ئێمە كێشەمان هەیە، بەڵام راست نییە و هەموو شتێك باشە. پەیوەندی نێوان ڤینسیۆس و ئێمباپێ زۆرباشە، بەتایبەتی لەڕووی ئاست و لێكتێگەیشتنەوە لەنێو یاریگە هیچ كێشەیەكیان نییە، تەنیا جێگەی داخە كە ڤینسیۆس گۆڵ ناكات.

دین هاوسن بۆ یارییەكەی سبەی ئامادە نییە و دووردەخرێتەوە، بەڵام فرانكۆ ماستانتونۆ بەبێ هیچ ئازارێك راهێنانەكانی كردووە و دەتوانێت بەشداریی یارییەكە بكات، رەنگە رۆدیگێر و میلیتاویش بۆ یارییەكە ئامادە بن.

ئێمە پێویستیمان بە ئەلێكساندەر ئارنۆڵدە، شتێكی ئاساییە ساڵی یەكەمیەتی، دڵنیام وردە وردە ئاستی بەرەو پێش دەڕوات.

بێلینگهام بەردەوام حەز دەكات شتی نوێتر فێر بێت، هیوادارم ئاسێنسیۆ بەرەو پێش بچێت.