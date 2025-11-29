بەدواداچوونی کوردستان24؛ هاندەرانی زاخۆ زۆرترین دەنگیان بەدەستهێناوە و ریکۆردی هاندەرانی ئەرجەنتینیان شکاند

هاندەرانی زاخۆ خەڵاتی زەبێست بەدەست دەهێنن

پێش کاتژمێرێک

هاندەرانی زاخۆ زۆرترین دەنگیان بەدەستهێناوە و ریکۆردی هاندەرانی ئەرجەنتینیان شکاند، بەگوێرەی بەدواداچوونێکی کوردستان24 هاندەرانی زاخۆ زیاتر لە 700 هەزار دەنگیان بەدەستهێناوە.

بەگوێرەی بەدواداچوونی کوردستان24، هاندەرانی زاخۆ بۆ خەڵاتی باشترین هاندەری جیهان لە ساڵی 2025 زۆرترین دەنگیان بەدەستهێناوە و لە ئێستاوە بەدەستهێنانی خەڵاتەکەیان مسۆگەر کردووە، بە جیاوازییەکی یەکجار زۆر بەپێش هاندەرە ئەرجەنتینی و هاندەرە ئیسپانییەکە کەوتوون، کە لەلایەن فیفاوە بۆ بەدەستهێنانی خەڵاتی باشترین هاندەری جیهان بەربژێر کراون.

یانەی زاخۆ لە رێگای خۆبەخش و ئەندامانی دەستەی کارگێڕی و کارمەندان و یاریزانانی یانەکە، زیاتر لە 400 هەزار دەنگیان کۆکردووەتەوە، بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24 ژمارەی دەنگەکانی هاندەرانی زاخۆ گەیشتووەتە نزیکەی 700 هەزار دەنگ، بەمەش هاندەرانی زاخۆ ریکۆردی هاندەرانی ئەرجەنتینیان شکاندووە، کە هاندەرانی ئەرجەنتین ساڵی 2022 زیاتر لە 656 هەزار دەنگیان بەدەستهێنا و زۆرترین دەنگیان بەدەستهێنا لەوەتەی ساڵی 2016 خەڵاتی باشترین هاندەر لەلایەن فیفاوە دابەش دەکرێت.

هێشتا فیفا شوێن و کاتی رێوڕەسمی خەڵاتەکانی زەبێستی 2025ـی ئاشکرا نەکردووە، بەڵام هاندەرانی زاخۆ خەڵاتی باشترین هاندەریان مسۆگەر کردووە، کە ئەو خەڵاتە تەنیا بە دەنگی هاندەران یەکلایی دەکرێتەوە، نیپەل بارزان وەکو سیمبوڵی هاندەرانی زاخۆ لە رێوڕەسمەکە ئامادە دەبێت و وەکو نوێنەری هاندەرانی زاخۆ خەڵاتەکە وەردەگرێت، کە ئالیخاندرۆ سیگانۆتۆ هاندەری راسینگ کلەبی ئەرجەنتینی و مانوێل کاسیرێس هاندەری هەڵبژاردەی ئیسپانیا بۆ بەدەستهێنانی خەڵاتی باشترین هاندەری ساڵ بەربژێر کراون.

لە خولی ئەستێرەكانی عێراقی وەرزی رابردوو، پێش یارییەكەیان بەرامبەر حدوود، هاندەرانی زاخۆ لە رۆژی 13ـی ئایاری ئەمساڵ، 30 هەزار بووكەڵەیان فڕێدایە نێو یاریگە، دواتر سەرجەم بووكەڵەكانیان كۆكردەوە و بەخشرایە ئەو منداڵانەی بەدەست نەخۆشییەوە دەناڵێنن، بەتایبەتی منداڵانی تووشبوو بە نەخۆشی شێرپەنجە، ئەم كارەی زاخۆش لە لایەن فیفا وەكو كارێكی مرۆڤایەتی هەژمار كرا و بە فەرمی هاندەرانی زاخۆ بۆ خەڵاتی باشترین هاندەرانی جیهان بەربژێر كران.