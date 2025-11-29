نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامەنووسان: هەر ئەندامێک پەیوەندی بە ڕێکخراوە ساختەکانەوە بکات ڕووبەڕووی یاسا دەکرێتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئازاد حەمەدەمین، نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان، هۆشدارییەکی توند ئاڕاستەی ڕۆژنامەنووسان دەکات سەبارەت بە مەترسیی پەیوەندیکردن بەو ڕێکخراوانەی کە بە ناوی نێودەوڵەتییەوە بانگەشە دەکەن، ڕایدەگەیەنێت: هەر ئەندامێکی سەندیکا بچێتە نێو ئەو ڕێکخراوە گوماناوییانەوە، تووشی لێپرسینەوەی یاسایی دەبێت.

لە لێدوانێکی تایبەتدا بۆ ماڵپەڕی کوردستان24، نەقیبی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان ئاشکرای کرد کە بەم دواییانە دیاردەیەک پەیدا بووە و ڕێکخراوێک بە ناوی دەرکردنی ناسنامەی نێودەوڵەتییەوە هەوڵی کۆکردنەوەی ڕۆژنامەنووسانی کوردستان دەدات.

ئازاد حەمەدەمین ڕوونی کردەوە، ئەوان پەیوەندییان بە فیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتی (IFJ)ـەوە کردووە و ئەو ناوەندە جیهانییە بە فەرمی دووپاتی کردووەتەوە کە ئەو ڕێکخراوەی لە کوردستان بانگەشە دەکات، ڕێکخراوێکی ساختەیە و هیچ سیفەتێکی فەرمیی نییە.

ناوبراو ئاماژەی بەوەش دا، سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستان و سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی عێراق، هەردووکیان ئەندامی فەرمیی فیدراسیۆنی ڕۆژنامەنووسانی نێودەوڵەتین و بەپێی ئەو دەستوورەی لە نێوانیاندا هەیە، هەر مامەڵەیەک لەگەڵ ڕێکخراوە نێودەوڵەتییەکاندا دەبێت بە ئاگاداری و هەماهەنگیی ئەو فیدراسیۆنە بێت، نەک بەشێوەی تاکڕەوانە.

لە لێدوانەکەیدا، نەقیبی سەندیکا جەختی لەسەر پابەندبوونی ئەندامان بە یاسا و پەیڕەوی پیشەیی سەندیکا کردەوە و رایگەیاند: هەموو ئەندامێکی سەندیکا پابەندە بە یاساکانی کاری ڕۆژنامەوانی و نابێت لە دەرەوەی ئەو چوارچێوەیە مامەڵە لەگەڵ لایەنی باوەڕپێنەکراو بکات، بۆیە هەر ڕۆژنامەنووسێک ببێتە ئەندامی ئەو ڕێکخراوە ساختەیە، لە چوارچێوەی یاسای ڕۆژنامەنووسیدا ڕێکاری یاسایی توندی لەگەڵدا دەکرێت.