مارک ساڤایا: عێراق دەرفەتێکی مێژوویی لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی ببێتە دەوڵەتی یاسا نەک دەوڵەتی چەک

مارک ساڤایا، نێردەی تایبەتی دۆناڵد ترەمپ بۆ عێراق، لە پەیامێکی گرنگدا ڕایگەیاند: ئەمڕۆ جیهان بە چاوێکی پڕ ئومێدەوە سەیری عێراق دەکات وەک وڵاتێک کە توانای ئەوەی هەیە ڕۆڵێکی گەورەتر و کاریگەرتر لە ناوچەکەدا بگێڕێت، بەڵام ئەمە بەندە بەوەی کە دۆسیەی چەکی دەرەوەی دەسەڵاتی دەوڵەت بە تەواوی یەکلایی بکرێتەوە و شکۆی دامەزراوە فەرمییەکان بپارێزرێت.

نێردەکەی ترەمپ جەختی لەوە کردەوە، هیچ ئابوورییەک ناتوانێت گەشە بکات و هیچ هاوبەشییەکی نێودەوڵەتی سەرکەوتوو نابێت لە ژینگەیەکدا کە سیاسەت تێکەڵ بە هێزی نا فەرمی و چەکدار بێت، بۆیە ئێستا عێراق دەرفەتێکی مێژوویی لەبەردەمدایە بۆ ئەوەی کۆتایی بەم قۆناغە بهێنێت و وێنەی خۆی وەک دەوڵەتێک بەهێز بکاتەوە کە لەسەر بنەمای سەروەریی یاسا بونیاد نراوە، نەک لەسەر هێزی چەک.

بە بڕوای ساڤایا، جێگیرکردنی پرەنسیپی جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان و ڕێزگرتن لە چوارچێوە دەستوورییەکان و ڕێگریکردن لە هەر دەستوەردانێک کە بڕیاری سیاسی پەکی بخات یان سەربەخۆیی دەوڵەت لاواز بکات، هەنگاوێکی یەکلاکەرەوەیە، نەتەوە بەهێزەکان کاتێک دروست دەبن کە دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردن، یاسادانان و دادوەری لە چوارچێوەی دیاریکراوی خۆیاندا کار بکەن و لەڕێگەی میکانیزمی یاسایی ڕوونەوە لێپرسینەوەیان لەگەڵ بکرێت، نەک لەڕێگەی فشار و سەنتەرەکانی کاریگەرییەوە.

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا ئاماژەی بەوە دا، عێراق لەبەردەم دووڕیانێکی چارەنوسسازدایە، یان بەرەو دامەزراوەی سەربەخۆ دەچێت کە توانای سەپاندنی یاسا و ڕاکێشانی وەبەرهێنانیان هەیە، یان دەگەڕێتەوە بۆ ئەو بازنەی ئاڵۆزییەی کە ماوەیەکی زۆرە بووەتە بارگرانی بەسەر شان و ملی هەمووانەوە.

لە کۆتاییدا مارک ساڤایا ڕایگەیاند: ئەوەی ئەمڕۆ پێویستە بریتییە لە پشتیوانیکردنی ڕێڕەوی وڵات، ڕێزگرتن لە دەستوور، بەهێزکردنی جیاکردنەوەی دەسەڵاتەکان و پابەندبوونێکی بەهێز بە هەنگاوی کردەیی بۆ دوورخستنەوەی چەک لە کایەی سیاسی، چونکە ئەمە تاکە ڕێگایە بۆ بونیادنانی عێراقێکی بەهێز کە ڕێزی جیهان بەدەست بهێنێت.