عێراق و تورکیا جەختیان لە کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکە کردەوە

وەزیرانی دەرەوەی عێراق و تورکیا لە پەراوێزی کۆڕبەندی دەوحە کۆبوونەوە و جەختیان لەسەر کەمکردنەوەی گرژییە هەرێمایەتییەکانی پەیوەست بە ئێران و پاڵپشتیکردنی سەقامگیریی سووریا کردەوە، هاوکات فوئاد حوسێن دواین پێشهاتەکانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقی بۆ هاوتا تورکییەکەی ڕوون کردەوە.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، یەکشەممە 7ی کانوونی یەکەمی 2025، لە پەراوێزی کارەکانی بیست و سێیەمین خولی "کۆڕبەندی دەوحە"، فوئاد حوسێن، جێگری سەرۆک وەزیران و وەزیری دەرەوەی عێراق لەگەڵ هاکان فیدان، وەزیری دەرەوەی تورکیا کۆبووەوە.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، لە دیدارەکەدا گفتوگۆ لەبارەی پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان عێراق و تورکیا کرا، لەگەڵ ڕێگاکانی بەهێزکردنی هاوکاری لە بوارەکانی سیاسی، ئابووری و ئەمنیدا بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەر دوو وڵات بکات و سەقامگیریی ناوچەکە پتەوتر بکات.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق دەشڵێت: سەبارەت بە دۆسیەکانی ناوچەکە و بەتایبەتی دۆخی سووریا، هەر دوو لا جەختیان لە گرنگیی پشتیوانیکردنی هەوڵەکان کردەوە بۆ بەدەستهێنانی سەقامگیریی سیاسی و ئابووری لەو وڵاتە، هەروەها هاندانی وەبەرهێنان و دەستپێشخەرییەکانی پەرەپێدان بۆ کەمکردنەوەی مەینەتییەکانی گەلی سووریا.

ئاماژەشی داوە، تەوەرێکی دیکەی کۆبوونەوەکە تایبەت بوو بە دۆسیەی ئێران؛ هەر دوو وەزیر هاوڕا بوون لەسەر پێویستیی کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکە و پاڵنانی دۆخەکە بەرەو چارەسەری سیاسی لەسەر بنەمای دیالۆگ و لێکتێگەیشتن بە ئامانجی پاراستنی ئاسایشی ناوچەیی.

هەروەها لە لایەکی دیکەوە، فوئاد حوسێن ڕوونکردنەوەیەکی تێروتەسەلی سەبارەت بە پێشهاتە سیاسییەکانی عێراق خستەڕوو، ئاماژەی بە سەرکەوتنی پرۆسەی هەڵبژاردن و گفتوگۆ بەردەوامەکان کرد بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ، کە بە گوتەی ئەو ڕەنگدانەوەی پێشکەوتنە لە چەسپاندنی دیموکراسی و سەقامگیریی ناوخۆیی عێراق.

لە کۆتاییدا هەر دوو لا سووربوونی خۆیان نیشاندا بۆ بەردەوامبوونی هەماهەنگی و ڕاوێژ لەسەر پرسە جێ بایەخە هاوبەشەکان و بنیاتنان لەسەر پەیوەندییە مێژوویی و جوگرافییەکانی نێوان هەر دوو وڵات.