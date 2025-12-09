هەورە برووسکە لە بالیسان شەش پێشمەرگەی بریندار کرد

پێش 10 خولەک

لە ڕووداوێکی سروشتی و لەناکاو لە سنووری شارەدێی بالیسان، کەشوهەوای نالەبار بووە هۆی دروستبوونی مەترسی بۆ سەر هێزەکانی پێشمەرگە، بەجۆرێک لە کاتی جێبەجێکردنی ئەرکی نیشتمانی و دەوامی فەرمیدا، هەورەبرووسکە لە ژمارەیەک پێشمەرگەی دا و بەهۆیەوە زیانی جەستەیی بە ژمارەیەک لەو هێزە گەیشت.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی لە ئاراس ئەمین، پەیامنێری کوردستان24 لە ڕانیە دەستکەوتوون، ڕووداوەکە لە کاتێکدا بووە کە هێزەکانی پێشمەرگە لە ئەرکدا بوون. بەهۆی بەهێزیی لێدانی هەورەبرووسکەکە، شەش پێشمەرگە بریندار بوون.

دوای ڕووداوەکە دەستبەجێ تیمەکانی فریاگوزاری گەیشتوونەتە شوێنی مەبەست و سەرجەم بریندارەکانیان گواستووەتەوە بۆ نەخۆشخانەی ڕانیە بە مەبەستی وەرگرتنی چارەسەری پزیشکی و ئەنجامدانی پشکنینی پێویست، دۆخی تەندروستی بریندارەکان لەژێر چاودێری پزیشکیدایە.

شارەدێی باڵیسان کە دەکەوێتە دۆڵێکی شاخاوی لە نێوان سنووری پارێزگای هەولێر و ئیدارەی ڕاپەڕین، بە سروشتە سەختەکەی ناسراوە، لە وەرزەکانی داباریندا، ئەم ناوچەیە زۆرجار ڕووبەڕووی شەپۆلی بەهێزی باران و دیاردەی هەورەبرووسکە دەبێتەوە، کە مەترسی بۆ سەر دانیشتووان و هێزە ئەمنییەکان لە ناوچە کراوە و شاخاوییەکاندا دروست دەکات، ڕووداوەکەی ئەمڕۆش یەکێکە لەو حاڵەتە دەگمەنانەی کە مەترسییەکانی کەشوهەوا لەسەر ژیانی پێشمەرگە لە کاتی ئەرکدا دەخاتە ڕوو.