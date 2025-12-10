نووری مالیکی: پێویستمان بە حکومەتێکی بەهێزە

پێش 14 خولەک

سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا پێیوایە، عێراق پێویستی بە حکومەتێکی بەهێزە، بۆ ئەوەی بتوانێت چارەسەری کێشە هەڵپەسێردراوەکانی لەنێوخۆ و دەرەوەی وڵات بکات و پەیوەندییەکانیشی لەگەڵ ئەمەریکا پەرەپێبدات.

نووسینگەی نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانێتی دەوڵەتی یاسا لە ڕاگەیێندراوێکدا بڵاویکردەوە، نووری مالیکی پێشوازی لە جۆشوا هاریس، هەڵسووڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا لە بەغدا کرد و لەبارەی بارودۆخی سیاسی و ئەمنی عێراق، هەروەها پێکهێنانی حکومەتی نوێی ئەو وڵاتە گفتوگۆیان کرد.

لە ڕاگەیێندراوەکەدا هاتووە، نووری مالیکی لە کۆبوونەوەکەدا ڕایگەیاندووە، هاوپەیمانی چوارچێوەی هەماهەنگی و هێزە نیشتمانییەکان سوورن لەسەر پێکهێنانی حکومەتێکی بەهێز، کە توانای چارەسەرکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی ناوخۆ و دەرەوەی وڵاتی هەبێت، هەروەها بتوانێت پەیوەندییەکانی لەگەڵ وڵاتانی جیهان و لەسەرووی هەمووشیانەوە ئەمەریکا پەرەپێبدات.

سەرۆکی هاوپەیمانێتی دەوڵەتی یاسا لە کۆبوونەوەکەدا، جەختی لە گرنگی پەرەدان بە پەیوەندییە ئابووری و بازرگانییەکانی نێوان ئەمەریکا و عێراق لەچوارچێوەی ڕێککەوتنەکان کردووەتەوە.

لەبەرامبەریشدا، جۆشوا هاریس،هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵیۆزخانەی ئەمەریکا ویستی وڵاتەکەی بۆ پەرەدان بە پەیوەندییەکانی نێوان واشنتن و بەغدا دەربڕی و ئاماژەی بەوەداوە، ئەمەریکا پارێزگاری لە پەیوەندییەکانی لەسەر بنەمای هاوسەنگی لەگەڵ لایەنە سیاسییەکان دەکات، بەبێ ئەوەی لایەنگری لایەنێک لەسەر حیسابی لایەنێکی دیکە بکات.

نزیکەی مانگێکە هەڵبژاردنی پەرلەمانی لە عێراق بەڕێوەچووە و تاوەکو ئێستاش لایەنەکان لەسەر پێکهێنانی حکومەتی نوێ ڕێکنەکەوتوون، بەتایبەت لایەنە شیعەکان، کە بەگوێرەی عورفی سیاسی لە عێراق، پۆستی سەرۆکوەزیران پشکی شیعەکانە، لە چەند ڕۆژی ڕابردووشدا هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا لە ڕاگەیێندراوێکدا ئاماژەی بەوەدابوو، نووری مالیکی، کاندیدی دەوڵەتی یاسایە بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق.

لەماوەی ڕابردوودا میدیاکان بڵاویانکردبووەوە، ژمارەیەک کەسایەتی لەنێو شیعەکان خۆیان بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی داهاتوو کاندید کردووە، بەڵام لایەنەکان لەسەر هیچ یەکێک لەو کاندیدانە نەگەیشتوونەتە ڕێککەوتن.