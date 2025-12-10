بەریتانیا بۆ ئەمەریکا: ئەورووپا بەهێزە
سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا لە وەڵامی لێدوانەکەی سەرۆکی ئەمەریکا کە گوتبووی سەرکردەکانی ئەورووپا لاوازن، ڕایگەیاند، ئەورووپا بەهێزە و لاواز نییە.
کییەر ستارمەر، سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا لە وەڵامی پرسیاری ڕۆژنامەنووسان لەبارەی لێدوانی سەرۆکی ئەمەریکا، کە سەرکردەی وڵاتانی ئەورووپای بە لاواز وەسفکردبوو، ڕایگەیاند، ئەورووپا بەهێزە و لە پشتیوانیکردنی ئۆکرانیا بەردەوام دەبێت.
سەرۆکوەزیرانی بەریتانیا گوتی، وڵاتەکەی، ئەورووپییەکان و هاوپەیمانەکانمان بەیەکەوە لە پاڵ ئۆکرانیا دەوەستین و ڕووبەڕووی " دووژمنکارییەکانی ڕووسیا" دەبینەوە.
دوێنێ سێشەممە، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمەریکا لە چاوپێکەوتنێکیدا لەگەڵ پێگەی پۆلیتیکۆ ڕایگەیاندبوو، پێموایە سەرکردەکانی ئەورووپا نازانن چی دەکەن و ئەوان لاوازن، لەگەڵ ئەوەشدا دەیانەوێت لە ڕووی سیاسییە بەشێوەیەکی دروست ڕەفتار بکەن.
هەروەها گوتیشی، بەڕوونی دیارە ڕووسیا بەهێزترە لە ئۆکرانیا و ئێستا کاتی ئەوەیە هەڵبژاردنی سەرۆکایەتی لە ئۆکرانیا بەڕێوەبچێت.