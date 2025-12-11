کۆمپانیای DNOی نەرویجی هەشت بیری دیکە لە کێڵگەی نەوتی تاوکێ لێدەدات

پێش دوو کاتژمێر

کۆمپانیای وەبەرهێنەری نەوت گازی نەرویجی DNO ڕایگەیاند، لە کێڵگەی نەوتی تاوکێ لە هەرێمی کوردستان پەرەی زیاتر بە کارەکانی دەدات و قەبارەی وەبەرهێنان لەو کێڵگەیە 500 ملیۆن بەرمیل نەوتی تێپەڕاندووە.

کۆمپانیا نەرویجییەکە ئەمڕۆ پێنجشەممە 11ی کانوونی یەکەمی 2025، لە ماڵپەڕی فەرمی خۆی بڵاوی کردووەتەوە، دوای ئەوەی بۆ ماوەی دوو ساڵ و نیو کارەکانی هەڵکەندن ڕاگیرابوون، لە هەفتەی داهاتووەوە هەشت بیری نوێی نەوتی لە کێڵگەی تاوکێی سنووری پارێزگای دهۆک لێدەدات.

کۆمپانیاکە ئاماژەی بەوەشداوە؛ دوو گەورە حەفارەی تایبەتی دی ئێن ئۆ جوڵەیان پێکراوە بۆ دەستپێکردنەوەی پرۆسەی هەڵکەندنی ئەو هەشت بیرە نەوتەی بڕیاری لێدراوە.

ڕاشیگەیاندووە، هەڵکەندنی هەشت بیرەکە لە ساڵی 2026 تەواو دەبن و توانای بەرهەمهێنان بە ڕێژەی %25 زیاد دەکات، واتە ڕۆژانە 100 هەزار بەرمیل زیاتر بەرهەم دەهێندرێت.

لەمبارەوە بێژەن مسەوەر ڕەحمانی، بەڕێوەربەری جێبەجێکاری کۆمپانیاکە ئاماژەیداوە، لە 2023ـەوە لەگەڵ ڕاگرتنی هەناردەی نەوتی کوردستان، چالاکییەکانی هەڵکەندنی بیری نوێی نەوتی لە کێڵگە نەوتییەکان ڕاگیرابوون، ئیستا ڕۆژانە 80 هەزار بەرمیل نەوت بەرهەم دەهێنین، بەڵام بە ئەزموونی دوو دەیەی کارکردن لە کێڵگەی نەوتی تاوکێ، گەشبینین بەوەی دەتوانین توانای بەرهەمهێنان لە کۆگا ئاڵۆزەکانی ئەم کێڵگە نەوتییە زۆر زیاتر بکەین.

کۆمپانیای DNO ASA

کۆمپانیایەکی نەوت و گازی نەرویجییە و لە ساڵی 1971 دامەزراوە و لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، دەریای باکوور و ڕۆژئاوای ئەفریقا، بە دیاری کراوی لە هەرێمی کوردستان، نەرویج، شانشینی یەکگرتووی ئیمارات، کۆت دیڤوار، هۆڵەندا و یەمەن کاری وەبەرهێنان دەکات.

کۆمپانیا نەرویجییەکە لە 2004ـەوە لە هەرێمی کوردستان وەبەرهێنان دەکات، بەڵام تەنیا لە ناوەڕاستی ئەمساڵد لەلایەن گرووپە میلیشیاکانی عێراقەوە سێجار لەسەر یەک بە درۆن هێرشکرایە سەر کێڵەی نەوتی تاوکێ و زیانێکی زۆری ماددیان بە کۆگای کێڵگەکە گەیاند.

هەناردەکردنەوەی نەوتی کوردستان

دوای دوو ساڵ و شەش مانگ لە ڕاگرتنی هەناردەی نەوت، کاتژمێر (7:00)ی بەیانیی ڕۆژی شەممە 27ـی ئەیلوولی ئەمساڵ، هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان لە ڕێگەی بۆڕی نەوتی کەرکووک - جەیهانەوە دەستیپێکردەوە، ئەمەش دوای ڕێککەوتنی سێقۆڵی نێوان حکوومەتی فیدراڵ و حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کۆمپانیا بیانییەکانی وەبەرهێنانی نەوت، کە ڕۆژانە 190 هەزار بەرمیل نەوتی خاوی کوردستان لە ڕێگەی کۆمپانیای بەبازاڕکردنی نەوتی عێراق (سۆمۆ) بفرۆشرێت.

زیاتر لە چوار ملیۆن بەرمیل نەوت هەناردە کراوە

بە گوێرەی ئەو زانیاریانەی دەست ماڵپەڕی کوردستان24 کەوتوون، ئێستا لە کێڵگە نەوتییەکانی هەرێمی کوردستان ڕۆژانە 200 بۆ 205 هەزار بەرمیل نەوتی خاو لە ڕێگەی بۆری هەناردەی بەندەری جەیهان کراوە و بە ئامادەبوونی نوێنەری وەزارەتی سامانە سروشتییەکانی حکوومەتی هەرێم لە ڕێگەی کۆمپانیای سۆمۆی عێراقی، بەرهەمەکە بەبازاڕ دەکرێن.

لەوەتەی هەناردەکردنەوەی نەوتی هەرێمی کوردستان بۆ بەندەری جەیهان دەستی پێکردووەتەوە، تاوەکوو ئێستا چوار ملیۆن بەرمیل نەوت لە بەندەرەکە بە بازاڕکراوە و داهاتەکەشی ڕاستەوخۆ بۆ حکوومەتی فیدراڵ گەڕاوەتەوە.