سەرۆك بارزانی پیرۆزبایی لە بەرهەم ساڵح دەكات
سەرۆک بارزانی لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنیدا، پیرۆزبایی لە بەرهەم ساڵح کرد بەبۆنەی وەرگرتنی پۆستی سەرۆكی كۆمسیارانی باڵای كاروباری پەنابەران.
بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە پەیوەندیەکی تەلەفۆنیدا سەرۆك مەسعود بارزانی پیرۆزبایی لە دكتۆر بەرهەم ساڵح كرد بەبۆنەی وەرگرتنی پۆستی سەرۆكی كۆمسیارانی باڵای كاروباری پەنابەرانی ڕێكخراوی نەتەوە یەكگرتووەكان.
بارەگای بارزانی لە ڕاگەیەندراوەکەدا ئاماژەی بەوەشکردووە، لەو پەیوەندییەدا سەرۆك بارزانی خۆشحاڵیی خۆی نیشاندا بەوەی كوردێك ئەو پۆستە گرنگەی لە ئاستی نەتەوە یەكگرتووەكان وەرگرتووە و هیوای سەركەوتنی بۆ دكتۆر بەرهەم ساڵح خواست.