ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی بۆ دیاریکردنی کاندیدی سوننەکان بۆ سەرۆکی پەرلەمان کۆدەبێتەوە

پێش کاتژمێرێک

ئەندامێکی هاوپەیمانی "عەزم"، ڕایگەیاند، ئەمڕۆ یەکشەممە، ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی کە نوێنەرایەتی لایەنە سوننەکان دەکات، کۆبوونەوەیەک ئەنجام دەدات بۆ هەڵبژاردنی کاندیدێک بۆ سەرۆکی داهاتووی پەرلەمان.

ئەمڕۆ یەک شەممە 14ـی کانوونی دووەمی 2025، سەڵاح ئەلمەراوی، ئەندامی هاوپەیمانی عەزم، بە میدیاکانی ڕایگەیاندووە،"لە بارەگای بەرپرسی هاوپەیمانی عەزم، کۆبوونەوەیەک ئەنجام دەدرێت، لەو کۆبوونەوەیەدا هەڵبژاردنی یەک یان دوو کاندید بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان یەکلایی دەکرێتەوە".

ئاماژەی بەوەشکردووە، "ناتوانرێت لەم کاتەدا گفتوگۆ لەسەر چانسی کاندیدەکان بکرێت، چونکە تا ئێستا گفتوگۆکان بەردەوامن و هیچ ڕێککەوتنێک لەسەر ناوەکان نەکراوە".

سەڵاح کوبەیسی، ئەندامی هاوپەیمانی "سیادە"، ڕایگەیاند،"پێنج لایەنی ناو ئەنجوومەنی سیاسی نیشتمانی هێشتا لە پرۆسەی لێکتێگەیشتندان لەنێوان خۆیاندا بۆ هەڵبژاردنی کاندیدێک بۆ سەرۆکی داهاتووی پەرلەمان".

ئاماژەی بەوەشکردووە، "زۆربەی لایەنەکان کاندیدیان هەیە، دەبێت بگەنە قۆناغێکی کۆدەنگی و لێکتێگەیشتن بۆ ئەوەی یەک یان دوو کاندید بۆ پۆستی سەرۆکی پەرلەمان بخەنەڕوو".

کوبەیسی جەختی لەوەکردوەتەوە،"هیچ ناکۆکییەک لەنێوان ئەو لایەنانە لەسەر دیاریکردنی پۆستی سەرۆکی پەرلەمانی داهاتوو هەبێت، بەڵکو زیاتر لێکتێگەیشتن و هاوبەشی نێوانیان گەورەترە، ئاماژەی بەوەشکردووە، قۆناغی ناکۆکی و ناوزڕاندنی میدیایی و قسەی دوژمنکارانە لە نێوان لایەنە سیاسییە سوننەکاندا کۆتایی هاتووە".