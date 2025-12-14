عێراق دوو دەروازەی نوێ لەگەڵ سعوودییە دەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

عێراق پەیوەندییە بازرگانییەکانی لەگەڵ سعوودییە فراوانتر دەکات و دوو دەروازەی نوێ لەگەڵ ئەو وڵاتە دەکاتەوە.

حکوومەتی عێراق نیازی کردنەوەی هەردوو دەروازەی سنووریی 'جومەیمە و عەویقیلە'ی هەیە لەگەڵ وڵاتی سعوودییە. ئەم دوو دەروازەیە دەکەونە سنووری پارێزگاکانی موسەننا و نەجەف.

قادر حەمود، بەڕێوەبەری پلاندانان لە پارێزگای موسەننا، ڕایگەیاند، ڕێکارەکانی کردنەوەی دەروازەی سنووریی 'جومەیمە' هێشتا تەواو نەکراون. بۆ تەواوکردنی پڕۆژەکەش پارێزگاکە پێویستی بە بڕی 400 ملیار دینار هەیە.

ناوبراو جەختی لەوە کردەوە، هەردوو دەروازەکە گرنگییەکی بازرگانیی گەورەیان بۆ عێراق و سعودیە دەبێت.

پەرەپێدانی پەیوەندییە ئابوورییەکانی نێوان عێراق و سعوودییە لە ماوەی ڕابردوودا گەشەسەندنێکی بەرچاوی بەخۆیەوە بینیوە. لە نوێترین هەنگاودا، دەستەی دەروازە سنوورییەکانی عێراق لە کۆبوونەوەی خۆیدا لە 24ی ئەیلوولی 2025، دەنگی لەسەر دەستپێکردنی ڕێکارەکان بۆ کردنەوەی هەردوو دەروازەی جومەیمە و عەویقیلە داوە.

کردنەوەی ئەم دەروازانە، کە دوای کردنەوەی دەروازەی عەرعەر دێت لە ساڵی 2020، هەنگاوێکی گرنگە بۆ زیادکردنی ئاڵوگۆڕی بازرگانی و ئاسانکاری بۆ هاتوچۆی هاووڵاتییان و گەشتیارانی حەج و عومرە. ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی خواستی هەردوو وڵاتدایە بۆ فراوانکردنی ئاسۆی هاریکاریی ئابووری و وەبەرهێنانی هاوبەش.