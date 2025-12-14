ئەمەریکا و هەرێم جەختیان لە پتەوکردنی پەیوەندییەکان کردەوە
کونسوڵی گشتیی کونسوڵخانەی ئەمەریکا بە وەکالەت و وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان گفتوگۆیان لەبارەی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان لە پتەوکردنی سەقامگیریی هەرێمی و بەهێزکردنی پەیوەندییە ئابوورییەکان کرد.
کونسوڵی گشتیی کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە هەولێر ڕاگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، کەیتلن پایپەر، کونسوڵی گشتیی کونسوڵخانەی ئەمەریکا بە وەکالەت پێشوازی لە ڕێبەر ئەحمەد، وەزیری ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە باڵەخانەی نوێی کونسوڵخانە لە هەولێر کرد.
باسی لەوەش کردووە، کەیتلن پایپەر و ڕێبەر ئەحمەد گفتوگۆیان دەربارەی ڕێگاکانی پێشخستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکان لە پتەوکردنی سەقامگیریی هەرێمی و بەهێزکردنی پەیوەندییە ئابوورییەکان کرد.
هەروەها ئاماژەشی داوە، کونسوڵی گشتی بە وەکالەت و وەزیر پێکەوە گەڕانێکی خێرایان بە ناو باڵەخانەکەدا کرد کە نموونەی باشترینی تەلارسازی و ئەندازیاریی و بیناسازیی ئەمەریکی نیشان دەدات
ڕۆژی چوارشەممە، 3ـی کانوونی یەکەمی 2025، لە ڕێورەسمێکی تایبەتدا، بە ئامادەبوونی سەرۆک مەسعود بارزانی، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و مایکڵ ڕیگەس، جێگری وەزیری دەرەوەی ئەمەریکا، کۆمەڵگەی نوێی کونسوڵخانەی ئەمەریکا لە هەولێر کرایەوە.