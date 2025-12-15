نەبیهـ بری: پێویستە هەڵبژاردن لە کاتی خۆیدا ئەنجام بدرێت

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی پەرلەمانی لوبنان، جۆزێف ‌عۆن سەرۆک کۆمار و بەرپرسانی دیکەی وڵاتەکەی ئاگادار کردووەتەوە، کە دژی دواخستنی هەڵبژاردنی پەرلەمانە و ئاماژەی بەوەکردووە، پێوسیتە هەڵبژاردن لە کاتی دیاریکراودا بکرێت، چونکە حکوومەت توانای ئەنجامدانی ئەو پرۆسەیەی هەیە.

دووشەممە 15ی کانوونی یەکەمی 2025، نەبیهـ بری، سەرۆکی پەرلەمانی لوبنان، ڕایگەیاند، جۆزێف عۆن، سەرۆکی لوبنان و نەواف سەلام، سەرۆکی حکوومەت، پێشنیازیان کردووە تاوەکو هاوینی داهاتوو پرۆسەی هەڵبژاردنی پەرلەمانی لوبنان دوابخەن، بۆ ئەم دواخستنەش تاکە هۆکاریان کێشەی ئەو هاووڵاتییانەیە کە لە تاراوگە دەژین.

بەری دەڵێت: هەردوو سەرۆک دەیانەوێت وادەی هەڵبژاردن لەگەڵ بۆنەی جەژن ڕێکبخەن بۆ ئەوەی ئەو کەسانەی لە تاراوگە دەژین بگەڕێنەوە و بەشداری دەنگدان بکەن.

ئاماژەی بەوەشکردووە، ڕێگە نادرێت جارێکی دیکە بە سازانێکی نێوان بەرپرسانی وڵات یاسای هەڵبژاردن هەموار بکرێتەوە، چونکە لە خوولی ڕابردووی پەرلەماندا یاساکە هەموار کراوەتەوە.

جەختی لەوەشکردوەتەوە، ئەو هۆکارەی کە وادەکات سەرۆک و سەرۆک وەزیرانی لوبنان بیر لە دواخستنی هەڵبژاردن بکەنەوە بۆ هاوینی داهاتوو، هۆکارێکی تەکنیکیە و جێگەی قەناعەت هێنان بە کەسانی پەیوەندار و بەرپرسان نییە، بۆیە دەبێت لە کاتی خۆیدا هەڵبژاردن بۆ پەرلەمانی لوبنان بکرێت.

سەرۆکی پەرلەمانی لوبنان، باسی لەوەکردووە، گفتوگۆ سەبارەت بە دواخستنی هەڵبژاردن پەیوەستە بە بڕیارێکی زۆرینەی پەرلەمان و سیاسییەکانەوە، هەرچەندە پێداگیری دەکات لە ئەنجامدانی هەڵبژرادن لە کاتی خۆیدا، بەڵام لە بارودۆخێکی لەو شێوەیە پشتگیری دواخستنی هەڵبژاردنەکان دەکات بۆ ماوەی لانیکەم دوو ساڵ، یان باشترە هەڵبژاردنەکان دوابخرێت بۆ خولێکی تەواو پەرلەمانی.