سیاسی

بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی کۆدەبێتەوە

کوردستان سەرۆک بارزانی بارەگای بارزانی پارتی دیموکراتی کوردستان

بڕیارە کۆتایی ئەم هەفتەیە کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان، بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی کۆ ببێتەوە و تاوتوێی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و دۆخی عێراق و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست بکرێت.

هیوا گەیلانی ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی ئەمڕۆ دووشەممە 15ی کانوونی یەکەمی 2025، بە کوردستان24ی ڕاگەیاند: پێنجشەممە 18ی ئەم مانگە، بە سەرپەرشتی سەرۆک بارزانی کۆبوونەوەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی لە پیرمام بەڕێوەدەچێت.

گوتیشی: لە کۆبوونەوەکەدا دۆخی جیهان، ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست، عێراق و پرسی ئەنجامەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق تاوتوێ دەکرێن و هەڵسەنگاندنیان بۆ دەکرێت.

گەیلانی ئاماژەیدا، کە لە کۆبوونەوەکەدا بابەتی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵیش گفتوگۆی لەسەر دەکرێت.

ئەمە لە کاتێکدایە بڕیارە سبەی شاندی دانوستانکاریی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆببنەوە.

 
 
 
هۆشمەند سادق ,
