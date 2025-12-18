3 یاریزانی دیكە سكاڵایان لەسەر یانەی هەولێر كردووە

داوای شایستە داراییەكانیان لە یانەی هەولێر كردووە

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، سێ یاریزانی یانەی دیالە كە وەرزی رابردوو یارییان بۆ یانەی هەولێر كردووە بەهۆی وەرنەگرتنی شایستە داراییەكانیان سكاڵایان لەسەر یانەی هەولێر تۆمار كردووە.

سەرچاوەیەكی نزیك لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق بە كوردستان24ـی راگەیاند ئیڤان خالید، محەمەد موحسین و عەلی رەحیم بەهۆی وەرنەگرتنی مووچە و پێشەكی گرێبەستەكانیان لە لێژنەی كاروباری یاریزانان و راهێنەران لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق سكاڵایان لەسەر یانەی هەولێر تۆمار كردووە.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24 یانەی هەولێر مووچەی دوو مانگی عەلی رەحیم و محەمەد موحسین قەرزدارە و هەریەكەیان داوای 12 ملیۆن دینار لە یانەی هەولێر دەكەن.

لە لایەكی دیكەیشەوە ئیڤان خالید ناوەراستكاری پێشووی یانەی هەولێر داوای مووچەی دوو مانگ لە یانەی هەولێر دەكات كە دەكاتە 12 ملیۆن دینار لەگەڵ 5 ملیۆنی پێشەكی گرێبەستەكەی، كۆی پارەكەی ئیڤان دەكاتە 17 ملیۆن دیناری عێراقی.

ئەمەش لە كاتێكدایە پێشتر 3 یاریزانی دیكە سكاڵایان لەسەر یانەی هەولێر تۆمار كرد بوو كە پێكهاتبوون لە (ئوسامە رەشید، هەڵۆ فایەق و حوسێن جولی) لەگەڵ كاوە ئیبراهیم، راهێنەری گۆڵپارێزەكانی وەرزی رابردووی یانەی هەولێر.

بەگوێرەی دەقی ئەو سكاڵایانەی پێشتر دەست كوردستان24 كەوتووە قەرزەكەی ئوسامە رەشید لە هەمووان زیاترە كە برەكەی دەكاتە سەرووی 12 دەفتەر دۆلار، بەڵام هەڵۆ فایەق و حوسێن جولی تەنیا مووچەی دوو مانگیان لای یانەی هەولێرە.

لە ماوەكانی رابردوو فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لەسەر داوای سكاڵاكارەكان زیاتر لە سێجار یانەی هەولێری ئاگادار كردووەتەوە كە نوێنەریان لە بەغدا ئامادە بن، بەڵام نوێنەری هەولێر تەنیا یەكجار ئامادە بووە.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، رۆژی 8/1/2026 جارێكی دیكە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق لەسەر سكاڵای ئەو حەوت كەسە بانگهێشتی نوێنەری یانەی هەولێر دەكاتەوە.

یانەی هەولێر ئەم وەرزە بە ستافێكی كارگێری و هونەری نوێ لوتكەی خولی ئەستێرەكانی عێراقیان گرتووە و یانەكە لەڕووی هونەرییەوە بە دۆخێكی باش تێپەڕ دەبێت و لە كۆی 7 یاری 6 بردنەوەیان هەیە و هیچ یارییەكیان نەدۆڕاندووە و بە كۆكردنەوەی 19 خاڵ لوتكەی خولەكەیان گرتووە و بە جیاوازی 3 خاڵ لە نزیكترین ركابەرییان كە قوەی جەوییە دوورن.