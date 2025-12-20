ئەمشەو بۆ كیلیان ئێمباپێ تایبەت دەبێت

یاریزانەكان بڕیاریانداوە ئەمشەو هاوكاری ئێمباپێ بكەن

پێش دوو کاتژمێر

ریاڵ مەدرید لە دوایین یاریی ئەمساڵ رووبەڕووی سێڤییا دەبێتەوە، ئەم یارییە بۆ كیلیان ئێمباپێ زۆر تایبەت و مێژوویی دەبێت، بە تۆماركردنی گۆڵێك دەتوانێت ریكۆردێكی گەورەی كریستیانۆ رۆناڵدۆ بشكێنێت، ئەم یارییەش دیسان وەكو دوایین دەرفەتە بۆ ئالۆنسۆ لە لایەن میدیایەكانی ئیسپانیا باس كراوە، لە ئەگەری دۆڕاندنی راستەوخۆ دووردەخرێتەوە.

ئەمشەو 20 دێسێمبەری 2025، لە گەڕی هەژدەیەمینی لالیگا لە كاتژمێر 11:00ـی شەو بە کاتی هەولێر، ریاڵ مەدرید لە یاریگای خۆی لە بێرنابیۆ لە دوایین یاری ئەمساڵ واتە 2025 میوانداریی سێڤییا دەکات، چاوەڕێ دەکرێت ئەم یارییە دوایین دەرفەت بێت بۆ چابی ئاڵۆنسۆ راهێنەری یانەکە و بە گوێرەی سەرچاوە رۆژنامەوانیەکان، لە ئەگەری دۆڕان لەم یارییە، راهێنەری یانە شاهانەکە لە پۆستەکەی دووردەخرێتەوە.

لەلایەکی دیکەوە ئەم یارییە دەرفەتە بۆ ئەوەی کیلیان ئێمباپێ، مێژوویەکی نوێ لەگەڵ یانەکەی تۆمار بکات. کریستیانۆ رۆناڵدۆ گۆڵکاری پێشووی یانەی ریاڵ مەدرید، خاوەنی زۆرترین گۆڵە لە ساڵێکدا بۆ مێرنگی کە لە ساڵی 2013 لە سەرجەم پاڵەوانێـتییەكان توانی 59 گۆڵ تۆمار کرد.

هێرشبەرە فەڕەنسیەکەی مێرنگی تاوەکو ئێستا 58 گۆڵی کردووە و ئەگەر لە یارییەکەی ئەمشەو دوو گۆڵی دیکە بکات، ئەوا دەبێتە یەکەم یاریزان لە مێژووی یانەکە زۆرترین گۆڵ لە ساڵێکدا بکات.

ریاڵ مەدرید پێش ئەم یارییە بە کۆکردنەوەی 39 خاڵ و بە جیاوازی چوار خاڵ لەگەڵ بارسێلۆنای پێشەنگ، لە پلەی دووەمی ریزبەندی لالیگا دێت، سێڤییا ئەو یانەیەش کە شازدە یارییە لە یاریگای ریاڵ مەدرید نەیتوانیوە براوە بێت، ئەو یانەیەش خاوەنی 20 خاڵە و لە پلەی نۆیەمی ریزبەندی دێت.

لێدوانەكانی ئالۆنسۆ پێش یارییەكەی سێڤییا

ئەمە كۆتا یاریی ساڵی 2026ـە، دەبێت بە باشترین شێوە كۆتایی بەم ساڵە بهێنین و ئامانجمان سەركەوتنە، سێڤییا تیپێكی زۆر بەهێزن و لە رووی یارییكردنی یەك بەرامبەر یەك زۆر باشن، لە رووی توانای جەستەییشەوە زۆر نایابن، ئێمەش دەمانەوێت هاندەران چێژ لە یارییەكە ببینن و ئامانجمان تەنیا سەركەوتنە، رۆدریگۆ رۆژ بە رۆژ باشتر دەبێت، بەهۆی ئەوەی دەتوانێت لە چەند شوێنێكی یاریگە یاریی بكات سودی زۆری بۆمان هەیە، هاوسەنگی بۆ تیپەكە دەگەڕێنێتەوە و لەم یارییەش رۆڵی دەبێت، هێشتا تەواوی یاریزانەكانم بۆ ئەم یارییە ئامادە نین، دواین راهێنانمان ماوە و دواتر بڕیار لەسەر پێكهاتەی سەرەكی دەدەین، هەموومان لە كوالێتی ڤینیسیۆس دڵنیایین، گەڕانەوەشی بۆ لوتكەی ئاستی خۆی لەسەر كات وەستاوە و دڵنیام گۆڵیش تۆمار دەكات، هیوادارم لەم یارییە بگەڕێتەوە گۆڵكردن، نمرە دانان كاری من نییە و دەبێت هاندەران هەڵسەنگاندنم بۆ بكەن، هەڵسەنگاندنیش لە كۆتایی وەرزە نەك ئێستا، كاركردن لە ریال مەدرید جیاوازە، یانەكە هەموو شتێكی دەوێت و ئێمەش دەزانین ئامانجە سەرەكییەكان چین، دەشزانین چۆن بەدەستی بهێنین، هەمووشمان یەكگرتووین و لە پشتی یەكین، لە سەرۆك تا یاریزانەكان ئەوپەڕی هێزی خۆمان بۆ بەدەستهێنانی ئامانجەكان دەدەین.