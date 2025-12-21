هەولێر بە کەرنەڤاڵێکی گەورەی ئۆتۆمبێلە کلاسیکەکان پێشوازی لە ساڵی 2026 دەکات

پێش دوو کاتژمێر

ڕاگەیاندنی پارێزگای هەولێر ئاگادارییەک ئاراستەی سەرجەم خاوەن ئۆتۆمبێلە کلاسیک و کۆنەکان دەکات، تێیدا هاتووە لە چوارچێوەی ئامادەکارییەکان بۆ ئەنجامدانی کار و چالاکییە هونەری و کولتوورییەکان بەبۆنەی هاتنی سەری ساڵی نوێی 2026، بڕیارە لەم هەفتەیەدا کەرنەڤاڵ و نمایشێکی فراوانی ئۆتۆمبێلە کلاسیکەکان لە سەنتەری شاری هەولێر بەڕێوە بچێت.

بەپێی ڕاگەیەندراوەکەی پارێزگای هەولێر، ئەم چالاکییە بە مەبەستی ڕەخساندنی کەشێکی خۆش و پیشاندانی ڕەسەنایەتی و مێژووی ئۆتۆمبێلە کۆنەکان ساز دەکرێت، کە هەمیشە لای هاووڵاتییان و گەشتیاران سەرنجڕاکێش بووە.

بە گوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، هەر هاووڵاتییەک ئارەزووی بەشداریکردنی لەم کەرنەڤاڵەدا هەیە و خاوەنی ئۆتۆمبێلی مۆدێل 1991 یان خوارترە، دەتوانێت بۆ مەبەستی ناونووسین و ڕێکخستنی کارەکان پەیوەندی بە ژمارە تەلەفۆنی 07504618490 بکات.

ئەم هەنگاوەی پارێزگای هەولێر وەک بەشێک لەو نەریتە ساڵانەیە دێت کە تێیدا پایتەخت بە چەندین چالاکیی جۆراوجۆر خۆی بۆ پێشوازی لە ساڵی نوێ دەڕازێنێتەوە و تێیدا بایەخ بە هەموو ئەو توێژ و خولیایانە دەدرێت کە سیمایەکی جوان و شارستانی بە شارەکە دەبەخشن.

لەبارەی گرنگی و باکگراوندی ئەم جۆرە نمایشە، ئۆتۆمبێلە کلاسیکەکان لە شاری هەولێر تەنیا وەک هۆکارێکی گواستنەوە نابینرێن، بەڵکو بەشێکن لە مێژووی کۆمەڵایەتی و یادەوەرییەکانی شار، نمایشکردنیان لە جەرگەی شاردا دەبێتە هۆی دروستکردنی موزەخانەیەکی کراوەی کاتی بۆ بینەران. پارێزگای هەولێر لە ڕێگەی ئەم کەرنەڤاڵەوە دەیەوێت پەیامی پاراستنی کەلەپوور و مێژووی شارستانی وڵات بگەیەنێت، هاوکات دەرفەتێکە بۆ خاوەن ئەو ئۆتۆمبێلانە تاوەکو لە کەشێکی ئاهەنگئامێزدا داهێنان و پارێزگارییەکانی خۆیان لەم ئۆتۆمبێلە دەگمەنانەدا نیشانی خەڵک بدەن.