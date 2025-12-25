پاتریارکیی کلدان ڕوونکردنەوە لەسەر وتارەکەی ساکۆ دەدات

پاتریاکی کلدان: مەبەستەکە ئاساییکردنەوەی پەیوەندیی جیهان بووە لەگەڵ عێراق

پێش دوو کاتژمێر

دوای ئەو مشتومڕە زۆرەی لەسەر بەکارهێنانی دەستەواژەی "ئاساییکردنەوە" لەلایەن کاردیناڵ لویس ڕافایل ساکۆ دروست بوو، پاتریارکیی کلدان ڕوونکردنەوەیەکی بڵاوکردەوە.

لەڕوونکردنەوەکەدا هاتووە؛ مەبەستی پاتریارک ساکۆ "ئاساییکردنەوەی پەیوەندییەکانی جیهان بووە لەگەڵ خودی عێراق، نەک لەگەڵ هیچ وڵاتێکی دیکە." لویس ساکۆ ئاماژەی بەوە کردووە، عێراق خاکی پێغەمبەران و شارستانیەتەکانە و باوکی پێغەمبەران (ئیبراهیم) عێراقی بووە، بۆیە دەبێت جیهان وەک ناوەندێکی ئایینی و گەشتیاری بگەڕێتەوە بۆ عێراق.

ئەم بابەتە کاتێک دەستی پێکرد، لە مەراسیمی جەژنی کریسمسدا لە کەنیسەی سانت جۆزێف لە بەغدا، کاردیناڵ ساکۆ لەبەردەم محەممەد شەیاع سوودانی، سەرۆک وەزیرانی عێراق، ڕایگەیاند: "باس لە ئاساییکردنەوە دەکرێت، هیوادارم عێراق کە خاکی پێغەمبەرانە بەدواداچوون بۆ ئاساییکردنەوە بکات. وەک چۆن تەلمود لە بابل نووسراوە، پێویستە جیهان بێتە عێراق نەک شوێنی دیکە."

محەممەد شەیاع سوودانی، سەرۆک وەزیران، دەستبەجێ لە هەمان مەراسیمدا وەڵامی لێدوانەکانی ساکۆی دایەوە و گوتی: "وشەی ئاساییکردنەوە لە فەرهەنگی عێراقدا بوونی نییە، چونکە پەیوەستە بە قەوارەیەکی داگیرکەرەوە کە زەوی و گەلی پێشێل کردووە." سوودانی جەختی کردەوە عێراق تەنیا پێویستی بە برایەتی و پێکەوەژیان هەیە لەژێر چەتری یاسا و دەستووردا.

لەلایەکی دیکەشەوە، موقتەدا سەدر، ڕێبەری بزووتنەوەی نیشتمانی شیعە، هاتە دەنگ و داوای کرد لێپرسینەوەی یاسایی لەگەڵ هەر کەسێک بکرێت کە داوای ئاساییکردنەوە دەکات. ئەمەش وەک ئاماژەیەک بۆ ئەوەی ئەم بابەتە هێڵی سوورە و بەگوێرەی یاسای عێراق سزای تووندی لەسەرە.

پاتریارکیی کلدان لە کۆتایی ڕاگەیەندراوەکەیدا دووپاتی کردەوە کە پاتریارک ساکۆ لە چاوپێکەوتنێکی تەلەفزیۆنیدا لەگەڵ کەناڵی (ئەلشەرقیە) وردەکاریی قسەکانی خستووەتەڕوو و مەبەستی تەنیا هاندانی گەشتیاری و گەڕاندنەوەی پێگەی مێژوویی و ئایینی عێراق بووە بۆ ناو کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی.