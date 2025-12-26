دژوار فایەق: لایەنە سیاسییە دەسەڵاتدارەکانی عێراق نایەناوێ زەوییە داگیرکراوەکانی کورد بدەنەوە

پێش کاتژمێرێک

نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لیژنەی جێبەجێکردنی ماددەی 140 دەڵێت: عەرەبی هاوردە بە پاڵپشتی هەندێک لایەنی سیاسی دەسەڵاتداریی عێراق، زیاتر لە 300 هەزار دۆنم زەوی جووتیارانی کوردیان داگیرکردووە و ئامادەنین چۆڵی بکەن.

هەینی 26ـی کانوونی یەکەمی 2025، دژوار فایەق نوێنەری حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140ی دەستوور، تایبەت بۆ کوردستان24، ڕایگەیاند، لایەنە سیاسییەکانی عێراق یاری بە کات دەکەن بۆ ئەوەی ڕێگەچارەیەک بدۆزنەوە تاوەکوو ئەو زەویانەی داگیرکراون لە لایەن عەرەبی هاوردەوە بۆ هاووڵاتیانی کوردی نەگەڕێننەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، دوو جۆر زەوی هەن کە عەرەبی هاوردە داگیریان کردوون، یەکێکیان ئەوانەن کە بە بڕیاری ئەنجوومەنی سەرکردایەتی بەعس داگیرکراون، هاوکات لە دوای ڕووخانی ڕژێمی بەعس، ساڵی 2012 بڕیاردرا ئەو زەوییانە بدرێتەوە بە خاوەنە ڕەسەنەکانیان، بەڵام تاوەکو ئێستا بڕیارەکە جێبەجێنەکراوە.

جۆرێکی دیکە سەرەڕای ئەوەی بڕیاری لەبارەوە دراوە و لیژنە پێکهاتووە بۆ جێبەجێکردنی بڕیارەکە، بەڵام لایەنە سیاسییە عەرەبییەکان لە ترسی ئەوەی لە هەڵبژاردنەکاندا دەنگی ئەو عەرەبە هاوردانە لەدەست نەدەن تاوەکوو ئێستا بە بیانووی پێدانی زەوی لە شوێنی نیشتەجێبوونی زێدی خۆیان و بڕە پارەیەک، جێبەجێکردنی بڕیارەکەیان بە بێ ئەنجام هێشتووەتەوە و عەرەبەکانیش بە پاڵپشتی ئەو لایەنانە دەڵێن "ناگەڕێینەوە و زەوییەکان چۆڵ ناکەین".

جەختی لەوەشکردەوە، لە حکوومەتی عێراقدا تاوەکوو ئێستا جۆرێک لە دیکتاتۆریەتی زۆرینە هەیە کە لە بڕیارداندا خۆسەپێنن، بۆیە ئەگەر ئەم بڕیارانەی پەرلەمان و حکوومەت کە لە بارەی عەرەبی هاوردەوە دراون بە گەڕانەوەیان بۆ زێدی خۆیان لە بەرژەوەندی عەرەبەکان بوایە بێ دوو دڵی و بە زووترین کات جێبەجێیان دەکرد، بەڵام چونکە لە دژی ئەوانە و لە بەرژەوەندی کوردەکانە، کات دەکوژن و نایەناوێ جێبەجێ بکرێت.

دژوار فایەق گوتیشی:" بە هۆی ناداپەروەری لە بڕیارەکان و دروستکردنی بەربەست بۆ جێبەجێ کردنی بڕیارەکان، ئەگەر هەیە 30%ـی ئەو زەوییانەی داگیرکراوە بۆ کورد نەگەڕێندرێتەوە.

ئاماژەی بەوەشکرد، لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان لە بارەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەبێت یەک دەنگ و یەک هەڵوێست بن، بۆ ئەوەی لە خولی نوێی پەرلەمان بتوانین ئەو بڕیارانەی لە دژی کورد دراون هەموار بکرێنەوە و مافە دەستووری و یاساییەکانی کورد لە بەغدا وەربگرێنەوە.