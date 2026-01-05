ئۆپێک پلەس بەرهەمهێنانی نەوت وەکو خۆی دەهێڵێتەوە

پێش 21 خولەک

ڕێکخراوی ئۆپێک پڵەس، ڕایگەیاند، دوای کۆبونەوەی نێوان ئەندامانی ڕێکخراوەکە، بڕیاریانداوە بەرهەمهێنانی نەوت وەکو خۆی بهێڵنەوە و هیچ گۆڕانکارییەکی تیادا نەکەن.

دووشەممە 5ـی کانوونی دووەمی 2026، ڕێکخراوی ئۆپێک پڵەس، ڕایگەیاند، بڕیارەکەیان لە کات و ساتێکی گرنگدایە، لە کاتێکدا وڵاتانی ئەندام لە ڕێکخراوەکە دەتوانن نزیکەی نیوەی دابنیکرنی نەوتی جیهان بەرهەم بهێنن، بەڵام بە لەبەرچاوگرتنی دابەزینی نرخی نەوت لە ساڵی ڕابردوو دەیانەوێت هاوسەنگی بازاڕ وەکو خۆی بهێڵنەوە.

نرخی نەوت لە ساڵی 2025 دا ئاستێکی خراپی بەخۆیەوە بینی، دابەزینی بەرچاوی بە ڕێژەی زیاتر لە 18% تۆمارکردووە، ئەمەش گەورەترین دابەزینی نرخی ساڵانەیە لە دوای بڵاوبوونەوەی نەخۆشی کۆرۆنا لە ساڵی 2020.

ڕێکخراوەکە ئاماژەی بەوەشکردووە، یەکێکی دیکە لە هۆکارەکانی بڕیاری زیادنەکردنی بڕی بەرهەمهێنانی نەوت لە لایەن وڵاتانی ئەندام لە ئۆپێک پڵەس، دەستگیرکردنی نیکۆلاس مادورۆ سەرۆکی ڤەنزوێلایە لە لایەن ئەمەریکاوە، هاوکات ڕاگەیاندنی بەڕێوەبردنی ئەو وڵاتە لە لایەن ئەمەریکاوە تا ئەو کاتەی دەسەڵات دەگوازرێتەوە بۆ دەسەڵاتێکی ڕاگوزەر، چونکە ڕوون نییە ئەم پرۆسەیە چۆن و بە چی شێوازێک دەبێت.

خۆرخی لیۆن، بەرپرسی پێشووی ئۆپێک، کە ئێستا سەرۆکایەتی شیکاری جیۆپۆلەتیکی دەکات لە کۆمپانیای ڕیستاد ئینێرجی، دەڵێت:" ئێستا بازاڕەکانی نەوت زیاتر بەهۆی نادڵنیایی سیاسییەوە دەجوڵێن، نەک بنەماکانی دابینکردن و داواکاری"، ئاماژەی بەوەشکردووە، ڕوونە کە هاوپەیمانیی ئۆپێک پڵەس سەقامگیری لە پێشینەی کارەکانیدایە لەبری بڕیاردانی نوێ.

وڵاتانی ئەندام لە ڕێکخراوی ئۆپێک پڵەس، سعوودیە، ڕووسیا، ئیمارات، کازاخستان، کوێت، عێراق، جەزائیر و عومان، بەرهەمهێنانی نەوتیان بە ڕێژەی نزیکەی 2.9 ملیۆن بەرمیل لە ڕۆژێکدا لە ساڵی 2025 زیادکرد، ئەمەش یەکسانە بە نزیکەی 3%ـی خواست لەسەر نەوتی خاوی جیهان.

لە مانگی تشرینی دووەمی 2025، ئەندامانی ڕێکخراوەکە ڕێککەوتن لەسەر ڕاگرتنی زیادکردنی بەرهەمهێنان لە ماوەی چارەکی یەکەمی ساڵی 2026.

نوێنەری ئۆپێک پڵەس ڕایگەیاندووە، لەو کۆبوونەوە کورت مەودایەی کە بە شێوەی ئۆنڵاین ئەنجامدراوە بە هیچ شێوەیەک باسی بارودۆخی ڤەنزوێلا نەکراوە، هاوکات ئاماژەی بەوەکردووە، لە مانگی کانوونی یەکەمی ئەمساڵ جارێکی دیکە وڵاتانی بەشدار لە ئۆپێک پڵەس لە بارەی بارودۆخی بازاڕی نەوت و نرخ و خواست لەسەر نەوت کۆدەبنەوە.

ڕێکخراوی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت (ئۆپێک) سەرەڕای هەبوونی جیاوازی بیروڕا لە نێوان ئەندامانی، پێشتر توانیویەتی لە بەڕێوەبردنی بازاڕدا زاڵ بێت بە سەر سایسەتی وڵاتانی ئەندام لە ڕێکخراوەکە، لەوانە چەندین ناکۆکی گەورە، وەک شەڕی چەند ساڵەی نێوان ئێران و عێراق.

بەڵام ڕێکخراوەکە ڕووبەڕووی چەندین قەیران دەبێتەوە، لەوانە هەناردەکردنی نەوتی ڕووسیا بەهۆی سزاکانی ئەمەریکا کە پەیوەستە بە جەنگی ڕووسیا و ئۆکرانیا، هاوکات دۆخی ناوخۆیی ئێران و هەڕەشەکانی دەستوەردانی ئەمەریکا.

ڤەنزوێلا خاوەنی گەورەترین یەدەگی نەوتی جیهانە، تەنانەت لە یەدەگی نەوتەوە پێش سعوودیە کەوتووەتەوە کە پێشەنگی ئۆپێکە، بەڵام بە هۆکاری خراپ بەڕێوەبردن و سزاکانەوە بڕی بەرهەمهێنانی نەوت کەمی کردووە.

لەم بارەیەوە شرۆڤەکاران دەڵێن، پێناچێت ڤەنزوێلا بۆ چەندین ساڵ هیچ زیادبوونێکی بەرچاو لە بەرهەمهێنانی نەوتی خاودا بەخۆیەوە ببینێت، تەنانەت ئەگەر کۆمپانیا گەورەکانی نەوتی ئەمەریکیش ملیارەها دۆلار وەبەرهێنان بکەن وەک ئەوەی ترەمپ بەڵێنی داوە.