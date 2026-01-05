سەرۆک بارزانی و شاندێکی حزبی (حرکة الصادقون) هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردن تاوتوێ دەکەن

پێش کاتژمێرێک

سەرۆک بارزانی لەگەڵ شاندێکی(حرکة صادقون)، هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردن لە عێراق تاوتوێ دەکەن و هەماهەنگی لایەنە سیاسییەکان دەخەنە بەر بەس.

بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، ڕۆژی دووشەممە 5ی کانوونی دووەمی 2026، لە پیرمام سەرۆک مەسعود بارزانی پێشوازی لە شاندێکی حزبی (حرکة الصادقون) بە سەرۆکایەتی د. نعیم عبد یاسر جێگری سکرتێری گشتیی حەرەکەی سادقون کرد.

هەر بەپێی ڕاگەیەندراوی بارەگای بارزانی، لە دیدارەکەدا بارودۆخی سیاسیی عێراق و هەنگاوەکانی دوای هەڵبژاردن و هەماهەنگیی نێوان لایەنە سیاسییەکان خرانە بەر باس و گفتوگۆ.