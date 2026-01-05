نەورۆز دوای 113 رۆژ یەكەمین سەركەوتنی بەدەستهێنا
یانەی نەورۆز دوای 113 رۆژ، یەكەمین سەركەوتنی لە خولی ئەستێرەكانی عێراق تۆمار كرد، سوورپۆشەكانی سلێمانی بە دوو گۆڵی بێوەڵام شكستییان بە یانەی نەفتی شاری بەغدا هێنا.
ئەمڕۆ دووشەممە، لە گەڕی دەیەمی خولی ئەستێرەكانی عێراق، یانەی نەورۆز لە نێو یاریگەی خۆی میوانداریی یانەی نەفتی كرد، لە نیوەی یەكەم هیچ لایەك نەیتوانی بەربەستی یەكسانبوون بشكێنێن و بەبێ گۆڵ یاریگەیان جێهێشت.
لە نیوەی دووەم نەورۆز هەوڵەكانی چڕ كردەوە و لە خولەكی 52 محەمەد دلاوەر كاپتنی یانەی نەورۆز گۆڵی پێشكەوتنی تۆمار كرد، دواتر لە خولەكی 71 كڵاودیۆ ئۆلیڤێرا ماڕادۆنا ئەنجامەكەی دوو هێندە لێكرد و بە تەواوەتی یانەی نەفتی بێهیوا كرد.
پێش ئەوەی ناوبژیوان فیكەی كۆتایی یارییەكە لێ بدات، ناوبژیوان كارتی سووری بەڕووی دیار یاخی یاریزانی یانەی نەفت بەرزكردەوە كە پێشتر ئەو یاریزانە ساڵانێكی زۆر یاریی بۆ یانەی نەورۆز كردووە.
یانەی نەورۆز دووەمین سەركەوتنی لەم وەرزەی خولی ئەستێرەكانی عێراق تۆمار كرد و ژمارەی خاڵەكانی بۆ حەوت خاڵ زیاد كرد، بەڵام هەر لە شوێنی خۆی لە خانەی نۆزدەیەمی پێشكۆتایی ریزبەندی مایەوە.