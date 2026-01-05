چارەنووسی یاریزانە كوردستانییەكان لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق یەكلایی كرایەوە

پێش دوو کاتژمێر

عیماد محەمەد، راهێنەری هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق گۆڕانكاری لە لیستی یاریزانە بەشداربووەكان بۆ جامی خوار ئاسیای 23 ساڵان كرد، چونكە بەشێك لە یانەكان رێگەیان بە یاریزانەكانیان نەدا پەیوەندی بە هەڵبژاردەكە بكەن، لە نێویاندا یانەی هەولێر ئامادە نەبوو رێگە بە كومەیل سەعدی و مستەفا قابیل بدات پەیوەندی بە هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق بكات، بەڵام یانەكانی دهۆك و زاخۆ رێگەیان بە یاریزانەكان دا و سبەی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق گەشتی سعوودیە دەكەن.

عیماد محەمەد راهێنەری هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق هەفتەی رابردوو لیستێكی 26 یاریزانی بۆ بەشداریكردن لە جامی ئاسیای خوار 23 ساڵان بڵاوكردەوە، لە نێویاندا دوو یاریزانی یانەكانی هەولێر و دهۆكی تێدا بوو، لەگەڵ یاریزانێكی یانەی زاخۆ.

بەگوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، یانەی دهۆك رێگەی بە مستەفا نەواف و یووسف ئیمام دا سبەی لەگەڵ هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق گەشتی سعوودیە بكەن، بەڵام یانەی هەولێر تا ئەم كاتە رازی نییە مستەفا قابیل و كومەیل سەعدی پەیوەندی بە هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق بكەن.

هەولێر پێشنیازی عەلی شاخەوانی بۆ عیماد محەمەدی راهێنەری هەڵبژدەی ئۆڵێمپی عێراق كردووە، چونكە باسم قاسم راهێنەری یانەی هەولێر ئامادە نییە دوو كاریگەرترین یاریزانی سەرەكی تیپەكەی (مستەفا قابیل و كومەیل سەعدی) لە یانەكە داببڕێن و بەشداریی جامی لاوانی ئاسیا بكەن.

لە لایەكی دیكەیشەوە لە یانەی زاخۆ تەنیا بانگهێشتی حەمید عەلی كرا بوو، بەڵام ئەمشەو ناوی سیداد حاجی ناوەراستكاری یانەی زاخۆش بۆ لیستی هەڵبژاردەی ئۆڵێمپی عێراق زیاد كرا و سبەی ئەو دوو یاریزانەی زاخۆ بەیەكەوە گەشتی سعوودیە دەكەن.

جامی لاوانی نەتەوەكانی ئاسیا بە بەشداریی 16 هەڵبژاردەی كیشوەری ئاسیا رۆژی 6ـی مانگی داهاتوو دەست پێ دەكات و رۆژی 25ـی هەمان مانگ كۆتایی دێت، پاڵەوانێتییەكە 19 رۆژی دەخایەنێت و لە وڵاتی سعوودیە بەڕێوە دەچێت، هەڵبژاردەی عێراق كەوتووەتە كۆمەڵەی چوارەم و شانبەشانی هەڵبژاردەكانی ئوسترالیا، چین، عێراق و تایلەند یاریی دەكات.