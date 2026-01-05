موڕاد گەردی دەبێتە یاریدەدەری راهێنەر لە خولی رۆشنی سعوودیە
موراد گەردی یاریزانی كوردی پێشووی یانەكانی دهۆك و هەولێر دەبێتە یاریدەدەری راهێنەری یانەی نەجمەی سعوودی.
موراد گەردی، یاریزانی كوردی ئەورووپا بۆ ماوەی زیاتر لە 15 ساڵ لە خولی نەمسا یاریی كردووە و پێشتر لە هاوینی 2011 لە دەرگەی یانەی دهۆك گەڕایەوە نیشتیمانەكەی و درێسی یانەی دهۆكی پۆشی، دوای 3 وەرز یاریكردن لە ریزی هەڵۆیەكانی بادینان روویكردە یانەی هەولێری پایتەخت ماوەی دوو ساڵ بەرگری لە درێسی زەردپۆشەكانی قەڵاومنارە كرد.
موڕاد گەردی لە هاوینی لە یانەی (ئێف سی ئێگ)ـی نەمسایی وازهێنانی لە یاریكردن راگەیاند و راستەوخۆ روویكردە كاری راهێنەرایەتی.
بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24، ئەو كوڕە كوردە بەرەو سعوودیە بەڕێكەوتووە و لە خولی رۆشنی سعوودیە دەبێتە یاریدەدەری راهێنەری پۆرتوگالی (ماریۆ سیلڤا) لە یانەی نەجمەی سعوودیە.
موڕاد گەردی تەمەن 39 ساڵ، لە ماوەی دوو وەرزی رابردوو لە یانەكانی شوارزەر و دۆرنبرین یاریدەدەری راهێنەر بووە.