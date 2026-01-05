هەسەدە تۆمەتی هێرشکردنە سەر خاڵێکی پشکنین لە ڕۆژهەڵاتی حەلەب ڕەتدەکاتەوە

پێش کاتژمێرێک

ناوەندی ڕاگەیاندنی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) بە توندی ئەو دەنگۆیانەی ڕەتکردەوە کە باس لە ئەنجامدانی هێرشێکی سەربازی هێزەکانیان بۆ سەر خاڵێکی پشکنینی پۆلیسی سەربازی لە گوندەواری حەلەب دەکەن.

هەسەدە لە ڕاگەیەندراوێکدا ڕایگەیاند: هیچ چالاکییەکی سەربازییان لەو ناوچەیەدا نەبووە و ئەم جۆرە هەواڵانە وەک هەوڵێک بۆ تێکدانی سەقامگیری و دروستکردنی بیانوو بۆ هێرشی نوێ دەبینن.

لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا کە لە 5ی کانوونی دووەمی 2025 بڵاوکراوەتەوە، هێزەکانی سووریای دیموکرات ئاماژەیان بەوە کردووە، ئەو زانیارییانەی لەبارەی بەئامانجکردنی خاڵێکی پۆلیسی سەربازی لە نزیک شارۆچکەی دێر حافر لە ڕۆژهەڵاتی حەلەب بڵاوکراونەتەوە، تەواو بێبنەمان.

هەسەدە جەختی کردووەتەوە، لەو ڕێکەوتەدا هیچ جووڵە یان ئۆپەراسیۆنێکی سەربازییان لەو ناوچەیەدا ئەنجام نەداوە.

هەسەدە ئەو تۆمەتانەی بە دروستکرا و گوماناوی وەسف کرد، کە ئامانج لێیان دۆزینەوەی پاساوە بۆ پەرەپێدانی گرژییە سەربازییەکان لە ناوچەکەدا، هەروەها ئەو لایەنەی کە بەیاننامەکەی دژی ئەوان دەرکردووە، بە بەرپرسیاری سەرەکی هەر لێکەوتەیەکی مەترسیداری ئەم چەواشەکارییانە دەزانن، دووپاتیان کردەوە کە ئەوان وەک هێزێکی بەرگری، پابەندی بنەماکانی دانبەخۆداگرتن و پاراستنی ڕێڕەوە سیاسییەکانن.



