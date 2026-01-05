چوارچێوەی هەماهەنگی داوای خێراکردنی دیاریکردنی سەرۆک وەزیرانی نوێی عێراق دەکات

پێش کاتژمێرێک

هاوپەیمانێتی چوارچێوەی هەماهەنگی لە کۆبوونەوەی خولیی خۆیدا جەختی لە پێویستیی یەکلاکردنەوەی پۆستی سەرۆک وەزیران و تەواوکردنی شایستە دەستوورییەکان کردەوە.

چوارچێوەی هەماهەنگی ئاماژە بەوە دەکات، قۆناغی داهاتووی عێراق پێویستی بە هەنگاوی خێرا هەیە بۆ پێکهێنانی حکوومەت و ڕێکخستنی لیژنە پەرلەمانییەکان تاوەکو کارەکانی دەوڵەت بە تەواوی بکەونە گەڕ.

ڕۆژی دووشەممە 5ی کانوونی دووەمی 2026، چوارچێوەی هەماهەنگی کۆبوونەوەی ژمارە 257ی خۆی لە نووسینگەی حەیدەر عەبادی ئەنجامدا.

لەم کۆبوونەوەیدا دوایین گۆڕانکارییەکانی ناوخۆی وڵات و ناوچەکە تاوتوێ کران، ئامادەبووان دووپاتیان کردەوە کە دەبێت بەپێی ڕێکارە دەستوورییەکان و لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان، کاندیدی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران دەستنیشان بکرێت و کۆتایی بە چاوەڕوانییەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێ بهێنرێت.

هاوکات چوارچێوەی هەماهەنگی پیرۆزبایی هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمانی کرد کە لە پرۆسەیەکی دیموکراسیدا متمانەیان بەدەستهێنا، جەختیشیان لەوە کردەوە، پێویستە هەرچی زووە لیژنە پەرلەمانییەکان دابەش بکرێن بۆ ئەوەی پەرلەمان بتوانێت ئەرکی یاسادانان و چاودێریی خۆی بە هاوئاهەنگی لەگەڵ دەسەڵاتی جێبەجێکردن ئەنجام بدات.