سەرچاوەیەک بۆ کوردستان24: پارتی و یەکێتی لەسەر پرسی سەرۆک کۆمار و پێکهێنانی حکوومەت کۆ دەبنەوە

پێش 38 خولەک

سەرچاوەیەک لە شاندی دانووستنکاری یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە کوردستان24ـی ڕاگەیاند: لە کۆبوونەوەی ڕۆژی پێنجشەممەی داهاتووی نیوان شاندی دانووستنکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، جگە لە بابەتی سەرۆک کۆمار ، پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کاراکردنی پەرلەمان گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت.

ئەمڕۆ دووشەممە 6ـی کانوونی دووەمی 2026، سەرچاوەیەک لە شاندی دانووستنکاری یەکێتی نیشتمانی کوردستان بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بڕیارە لە کۆبوونەوەی ڕۆژی پێنجشەممەی داهاتوو 9ـی کانوونی دووەمی 2026، هەر دوو شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان، جگە لە پرسی پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق کە پێویستە لەماوەی دیاریکراوی یاساییدا دەست نیشان بکرێت، هاوکات پرسی پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کاراکردنی پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت.

ئەم کۆبوونەوەیە، یەکەم کۆبوونەوەی شاندی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان دەبێت دوای هەڵبژاردنی پەرلەمانی عێراق، کە تێیدا پارتی دیموکراتی کوردستان زیاتر لە ملیۆنێک دەنگی دەنگدەرانی بەدەستهێنا لەسەر ئاستی عێراقدا، بۆ ئەوەی کورد یەکهەڵوێست و یەکدەنگ بێت لە بەغدا، هاوکات لە زووترین کاتدا کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بکەوێتە خزمەتی هاووڵاتییانی کوردستان، کۆبوونەوەکانی ئەو دوو لایەنە چڕبوونەتەوە، پێێیان وایە دۆخی ئێستای عێراق و ناوچەکە، پێویستی بە یەکهەڵوێستی و یەکدەنگی تەواوی گەلی کوردستان و تەواوی هێز و لایەنە سیاسییەکانە.