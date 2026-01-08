ئەمڕۆ شاندی دانوستانکاری پارتی و یەکێتی لە هەولێر کۆدەبنەوە

پێش دوو کاتژمێر

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 8ـی کانوونی دووەمی 2026،شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان کۆدەبنەوە و پرسی سەرۆک کۆمار و پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەت تاوتوێ دەکەن.

ئەمڕۆ شاندی دانووستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە هەولێر کۆدەبنەوە و لە کۆبوونەوەکەدا، جگە لە بابەتی سەرۆک کۆمار کە پێویستە لە ماوەی دیاریکراوی یاسایی دا دەستنیشان بکرێت، هاوکات پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کاراکردنی پەرلەمانی کوردستان گفتوگۆیان لەبارەوە دەکرێت.

هەر لەمیانی کۆبوونەوەکەدا پارتی و یەکێتی یەکڕیزی و کۆدەنگی لایەنە سیاسییەکانی کوردستان لە بەغدا تاوتوێ دەکەن.

شاندی پارتی پێکهاتوون لە، هۆشیار زێباری، پشتیوان سادق، دڵشاد شەهاب، ئومێد سەباح، هەروەها شاندی یەکێتیش پێکهاتوون لە، قوباد تاڵەبانی، دەرباز کۆسرەت ڕەسول، د رێواس فایەق، شاڵاو شێخ سەڵاح.

دوێنێ چوارشەممە، سەرچاوەیەکی ئاگادار لە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، بە هۆشمەند سادق، پەیامنێری کوردستان24ـی ڕاگەیاند: بڕیارە کاتژمێر 11ـی ڕۆژی پێنجشەممە 8ـی کانوونی دووەمی 2026، هەر دوو شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتی لە هەولێر کۆببنەوە.

ئاماژەی بەوەشدا، تەوەری گفتوگۆکان فراوان دەبێت و سێ دۆسیەی هەستیار و گرێدراو بە یەکەوە لەخۆ دەگرن، ئەوانیش؛ پرسی سەرۆک کۆماری عێراق، پێکهێنانی کابینی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان.

ئەو سەرچاوەیە ئەوەشی خستەڕوو، پارتی و یەکێتی مەبەستیانە کاندیدی کورد بۆ پۆستی سەرۆک کۆماری عێراق یەکلایی بەکەنەوە، جگە لەو پرسە هەردوو لا گفتوگۆ لەسەر میکانیزم و پێکهێنانی کابینەی دەیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان دەکەن، هەروەها تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆی نێوانیان کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان دەبێت.

چاودێران و سەرچاوە سیاسییەکان ئاماژە بەوە دەدەن، چڕکردنەوەی کۆبوونەوەکانی نێوان پارتی و یەکێتی لەم کاتەدا، وەڵامێکە بۆ دۆخی هەستیاری عێراق و ناوچەکە. هەردوولا کۆکن لەسەر ئەوەی کە "یەکهەڵوێستی و یەکدەنگی" لە بەغدا، کلیلی بەدەستهێنانی مافەکانە، هاوکات پێکهێنانی خێرای حکوومەتی هەرێمیش زامنی پێشکەشکردنی خزمەتگوزاریی شایستەیە بە هاووڵاتییانی کوردستان.