سیاسی

سوپای سووریا قەدەغەی هاتوچۆی لە شێخ مەقسوود و ئەشرەفیە ڕاگەیاند و دەست بە هێرش دەکاتەوە

سووریا ڕۆژئاوای کوردستان پارێزگای حەلەب ئەشرەفیە و شێخ مەقسوود

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 8ـی کانوونی دووەمی 2026، دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانی سوپای سووریا بە فەرمی قەدەغەی هاتوچۆی لە هەرسێ گەڕەکی شێخ مەقسوود، ئەشرەفیە و بەنی زەید لە شاری حەلەب ڕاگەیاند و هۆشداریدا کە بەچڕی بۆردومانی بنکەکانی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) دەکەن.

ئاژانسی هەواڵی فەرمی سووریا (سانا) لە زاری دەستەی ئۆپەراسیۆنەکانەوە بڵاویکردەوە، بڕیاری قەدەغەی هاتوچۆکە لە کاتژمێر 1:30 خولەکی دوای ئەمڕۆ دەستپێدەکات و تا کاتێکی نادیار بەردەوام دەبێت.

سوپای سووریا داوای لە دانیشتووانی مەدەنی کردووە بەتەواوی لە بارەگا و خاڵە سەربازییەکانی هەسەدە دووربکەونەوە، چونکە لەگەڵ دەستپێکردنی قەدەغەکەدا، بەچڕی ئەم ناوچانە بۆردومان دەکرێن.

پێشتریش سوپای سووریا، کردنەوەی دوو ڕێڕەوی مرۆیی لە عەوارز و شەقامی زهور ڕاگەیاندبوو، بۆ ئەوەی ئەو خێزانانەی دەیانەوێت ناوچەکە جێبهێڵن، بتوانن لە کاتژمێر 10ـی بەیانی تاوەکو 1:00ـی دوای نیوەڕۆ بەم ڕێڕەوە سەلامەتەدا بڕۆن.

سوپای سووریا لە ڕاگەیەندراوەکەدا هۆشداریشی داوەتە هێزە کوردییەکان کە نابێت تەقە لەو هاووڵاتییانە بکەن کە دەیانەوێت لەو ڕێڕەوانەوە لە گەڕەکەکانیان دەرچن.

 
 
 
 
 
 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,
Fly Erbil Advertisment | فلاي اربيل