وەزیری ناوخۆی عێراق: هەر چەکدارێک نزیکی سنووری عێراق ببێتەوە بە گوللە وەڵامی دەدرێتەوە
وەزیری ناوخۆی عێراق رایدەگەیەنێت، هێزەکانیان لەسەر سنووری سووریا لەوپەڕی ئامادەباشیدان و هۆشداریش دەداتە هەر لایەن و چەکدارێک کە بیەوێت سنوورەکان ببەزێنێت.
عەبدولئەمیر شەممەری، وەزیری ناوخۆی عێراق لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "هەر چەکدارێک لە سووریاوە بیەوێت لە سنوورەکانی عێراق نزیکبێتەوە، ئەوا بە گوللە وەڵامی دەدرێتەوە."
وەزیری ناوخۆی عێراق ئاماژەی بەوەش کرد، سنوورەکانیان لەگەڵ سووریا بە تەواوی پارێزراون و بەر لە سێ ساڵ پێشبینی ئەو ڕووداوانەیان کردبوو و ئامادەباشی و پلانی خۆیان داڕێشتبوو و بە وردی چاودێریی دۆخی ناوخۆی ئەو وڵاتە دەکەن، گوتیشی: "هێزەکانمان لەسەر هێڵی سنووری لە حاڵەتی ئامادەباشی تەواودان."
سەبارەت بە رێکارە ئەمنییەکان بۆ رێگریکردن لە هەر دزەکردنێک، عەبدولئەمیر شەممەری ئاشکرای کرد؛ بە درێژایی 620 کیلۆمەتر خەندەق لەسەر سنووری نێوان عێراق و سووریا لێدراوە و شەو و رۆژ لە رێگەی کامێرای تایبەتی چاودێرییەوە، جموجۆڵەکان کۆنترۆڵ دەکرێن.
هاوکات باسی لەوەش کرد، جگە لە هێزە زەمینییەکان، فڕۆکە جەنگییەکان لە ئاسمانەوە بەردەوام پاڵپشتی هێزەکان دەکەن و ئامادەن بۆ رووبەڕووبوونەوەی هەر ئەگەرێکی نەخوازراو لەسەر سنوورەکان.