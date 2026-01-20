بزووتنەوەی ئیسلامی هەڵوێستی خۆی لەبارەی ڕووداوەکانی سووریا ڕاگەیاند

پێش 42 خولەک

ئەمڕۆ سێشەممە، 20ـی کانوونی دووەمی 2026، ​لە بەیاننامەیەکدا مەکتەبی سیاسی بزووتنەوەی ئیسلامی کوردستان ڕایگەیاند؛ ​بۆ ڕای گشتی و گەلی بەشەرەفی کوردستان، ​ئێمە لە بزووتنەوەی پەیوەندی ئیسلامی، بە نیگەرانییەوە چاودێری ئەو گۆڕانکارییە خێرا و هەستیارانە دەکەین کە لە وڵاتی سووریا و بەتایبەت لە رۆژئاوای کوردستان و ناوچە کوردنشینەکاندا ڕوودەدەن.

لەم قۆناغە مێژووییەدا، جەخت لەسەر ئەم خاڵانەی خوارەوە دەکەینەوە:

1- مافی گەلی کورد لە سووریا مافێکی ڕەوا و شەرعییە و پێویستە لە هەر گۆڕانکارییەکی سیاسیدا، ناسنامەی گەلی کورد وبمافەکانی وەک پێکهاتەیەکی سەرەکی و ڕەسەنی ئەو وڵاتە پارێزراو بێت و چیتر ڕێگە نەدرێت ڕووبەڕووی هیچ جۆرە ستەم و بێبەشکردنێک ببێتەوە.

2- داوا لە هەموو لایەنە کوردییەکان و هێزە ئۆپۆزسیۆنەکان دەکەین کە بەرژەوەندی باڵای خەڵکی مەدەنی بخەنە سەرووی هەموو شتێکەوە. پێویستە دیالۆگ بکرێتە بنەما بۆ ڕێگری لە هەر تێکهەڵچوونێکی سەربازی کە ببێتە هۆی کوژران و برینداربوون و ئاوارەبوونی هاووڵاتیان و وێرانکاری زیاتر لەو وڵاتەدا.

3- ئێمە بڕوامان وایە کە ئاینی پیرۆزی ئیسلام بنەمایەکی پتەوی داناوە بۆ دادپەروەری و یەکسانی و پێکەوەژیانی ئاشتییانە، بۆیە داوا دەکەین پەیوەندییەکانی نێوان کورد و پێکهاتەکانی تری سووریا (عەرەب، تورکمان، کریستیان) لەسەر بنەمای ڕێزگرتنی دوولایەنە و دادپەروەری بێت، تاوەکو سەقامگیری بۆ ناوچەکە بگەڕێتەوە.

4- داوا لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی ​و وڵاتانی ناوچەکە دەکەین بەرپرسیارێتی خۆیان هەڵبگرن لە پاراستنی ئاسایشی ناوچە کوردنشینەکان و ڕێگری بکەن لە هەر دەستێوەردانێک کە ببێتە هۆی تێکدانی دیمۆگرافیای ناوچەکە یان نانەوەی فیتنەی مەزهەبی و نەتەوەیی.

هیوای ئاشتی و سەقامگیری بۆ گەلەکەمان لە سووریا دەخوازین و پشتیوانی هەموو هەوڵێکی نیشتمانی و ئیسلامی دەکەین کە ئامانجی پاراستنی شکۆ و مافەکانی مرۆڤ بێت، جارێکی دیکە جەخت لە یەکڕیزی و پەنابردنە بەر گفتوگۆ و دیالۆگ دەکەینەوە لە نێوان حکوومەتی سووریا و هەسەدە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان و دابینکردنی مافەکانی گەلی کورد و هەموو پێکهاتەکان لە سووریای نوێدا و جێگیرکردنیان لە دەستووری ئایندەی ئەو وڵاتەدا.